Zinedine Zidane, cada vez más cerca de dirigir a Francia tras el Mundial

La posible llegada de Zinedine Zidane al frente de la Selección de fútbol de Francia tras el próximo Mundial comienza a tomar forma y, aunque todavía no hay confirmación oficial, desde la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ya dan señales claras en ese sentido.

El presidente del organismo, Philippe Diallo , aseguró en una entrevista con el diario Le Figaro que ya conoce la identidad del reemplazante de Didier Deschamps, quien decidió no continuar en el cargo luego de la Copa del Mundo 2026.

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“Sí, conozco su nombre” , expresó Diallo, sin confirmar directamente que se trate de Zidane, aunque al ser consultado por el ex entrenador del Real Madrid respondió con una sonrisa: “Los invito a venir tras el Mundial”.

Hasta ahora, el dirigente se había mostrado cauto respecto al futuro del seleccionado, en respeto al ciclo de Deschamps. Sin embargo, sus recientes declaraciones refuerzan las versiones que desde hace semanas circulan en la prensa francesa, que aseguran que Zidane es el elegido .

Diallo también destacó que el próximo entrenador deberá estar a la altura de un equipo de élite: “La selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera. Tiene que tener un perfil con muchas características y el apoyo de los franceses”.

Según trascendió, Zidane ya habría mantenido negociaciones con la FFF y pretende trabajar con un cuerpo técnico más amplio, encabezado por su histórico colaborador David Bettoni.

De concretarse, el ex DT del Real Madrid iniciaría una nueva etapa al frente de los “Bleus”, poniendo fin a un ciclo de 14 años bajo la conducción de Didier Deschamps.