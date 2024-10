¿Vuelta atrás a la reelección de Tapia y anulación de descensos? Esto dijo el titular de la IGJ

El funcionario señaló que "la asamblea de ayer (por el jueves) no es válida" y calificó el encuentro solo como "una reunión de gente". En diálogo con el medio Cadena 3, destacó la gravedad de las acusaciones contra “El Chiqui”, al afirmar que cometió un delito .

no se termina

no se termina Guerra AFA-Gobierno: Milei picanteó a Tapia con un fuerte mensaje

En su análisis jurídico, Vítolo remarcó que la convocatoria fue válida, ya que se trató de una asamblea ordinaria, que se realiza una vez al año. Dejó claro que los puntos relacionados con el balance, estados financieros y el presupuesto para el año 2025 no tienen ninguna objeción de su parte y no están discusión.

Daniel Vítolo, IGJ.jfif Daniel Vítolo, director de la Inspección General de Justicia (IGJ)

En cambio, los otros puntos sí están objetados, referentes a las reformas del estatuto: "La asamblea es inválida en las decisiones tomadas en ocho puntos del orden del día que se vinculan con reformas estatutarias y con el adelantamiento de la reelección".

Aclaró que "todo lo que se resolvió ayer no tiene ninguna validez ni ninguna ejecutabilidad". Esto significa que -según su visión- las resoluciones sobre el descenso y la reestructuración de la AFA no pueden ser implementadas.

Reelección de Chiqui Tapia y anulación de descensos: qué hará la IGJ

En cuanto a los pasos a seguir, Vítolo indicó que no hay acciones legales que tomar desde IGJ, a raíz de que ya se ha declarado la ilegalidad de la asamblea. "Si quieren escribirlo para que tenga validez, eso no va a poder ser escrito y no va a tener ninguna validez", aseguró.

Al ser consultado sobre las posibles consecuencias de esta situación, mencionó que "los dirigentes y asambleístas que desobedecen la orden de la autoridad gubernamental incurren en un delito de desobediencia".

También podés leer: Juan Suraci y los cambios aprobados por AFA: "La irregularidad tiene que ser rechazada siempre"

No obstante, aclaró que no se considera -momentáneamente- promover acciones penales ni intervenir la AFA.

Los directivos aún no han apelado la resolución de la Inspección General de Justicia. Según Vítolo, "la AFA se presentó con un escrito diciendo que quiere tomar vista de las actuaciones y revisar el expediente". Esto significa que, hasta que no se resuelva el recurso, la decisión del organismo sigue vigente.

Claudio Chiqui Tapia, asamblea AFA reelección Claudio Fabián Tapia fue reelecto presidente de la AFA por otros cuatro años Foto: Prensa AFA

La situación se torna más compleja si la Cámara de Apelaciones no se expide antes del inicio del próximo torneo. En ese caso, la IGJ podría comunicar un gran incumplimiento, aunque Vítolo considera que "no tiene mucho sentido" solicitar medidas judiciales en este momento.

Por último, el titular de IGJ concluyó: "Esto genera connotación política, pero desde el lugar en el cual lo ha visto la Inspección de Justicia, es un tema estrictamente jurídico". La incertidumbre persiste en torno a la validez de las decisiones tomadas en la asamblea y su impacto en el futuro del fútbol argentino.

Fuente: con información de Cadena3