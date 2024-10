Juan Suraci y los cambios aprobados por AFA: "La irregularidad tiene que ser rechazada siempre"

De lunes a viernes, de 12 a 14, Juan Suraci lleva adelante el programa " Dos de Punta " . En una nueva editorial, el periodista de Radio Andina no dejó de lado la Asamblea extraordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , celebrada el 17 de octubre , sobre los cambios al reglamento del fútbol de primera división para la próxima temporada .

Si bien Suraci dice no tener conocimiento de saber si se trata de un torneo eficiente o de mala calidad, señaló que el foco del conflicto se encuentra en las irregularidades de estos cambios en el reglamento: " Esto va más allá de los gustos, los intereses, por el color de la camiseta, por el otro, por quién afecta a uno o quién beneficia al otro. La postura es ir en contra de las irregularidades cuando las reglas no son claras y las cambian a mitad de camino . Esta es la discusión".

Por otro lado, si destacó la oportunidad que tendrán los equipos mendocinos para la próxima temporada, si es que Deportivo Maipú y Gimnasia logran el ascenso: "Para mí es una felicidad de tener la posibilidad, en la temporada 2025, de tener tres equipos en primera división. Sería histórico".

"Estará la expectativa a ver qué resuelve la justicia en definitiva. A mí me parece que no va a modificar muchas cosas, puedo estar equivocado". Además, sentenció: "Está todo mal, nadie tiene que darle la mano a nadie y nadie tiene que perjudicar a nadie, porque normalizamos tener que hacer silencio para que no nos castiguen. Es una vergüenza de un grado de indignidad descomunal".

Escuchá la editorial completa aquí: