Violencia en el fútbol: agredieron con una trompada al periodista Luis Ventura

#PrimeraC | Violencia en el fútbol de ascenso: agreden a Luis Ventura en pleno partido El técnico de Victoriano Arenas, Luis Ventura, fue golpeado durante el partido ante Central Ballester por la Primera C, en condición de visitante. El periodista y entrenador cayó al piso tras recibir una piña en la sien, en medio de un confuso episodio con barras locales que ingresaron al campo y agredieron a jugadores. "Me pegaron de costado y de atrás, tengo toda la cabeza hinchadísima", contó Ventura en declaraciones a Infama. Afirmó que varios jugadores fueron trasladados en ambulancia y que él mismo se dirigió al hospital: "Si me tengo que internar, me internaré. A lo mejor me tienen que cortar para que me drene la sangre". El violento episodio se produjo mientras Ventura se retiraba del campo con un banquito en la mano.

La palabra de Luis Ventura, camino al hospital

"Me pegaron de costado y de atrás, a la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchadísima. Se llevaron a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me doy cuenta de que no estoy en condiciones. Voy a ir al hospital de Trinidad, en Palermo, si me tengo que internar, me internaré", reveló en el programa Infama. "Puntos no me van a dar, porque tengo todo inflamado. A lo mejor me tienen que cortar para que me drene la sangre", agregó.