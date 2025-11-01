Video: así es el nuevo Víctor Legrotaglie que proyecta la dirigencia de Gimnasia

Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa un momento de alegría deportiva tras lograr un histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Para celebrar la ocasión, más allá de los festejos del 11 de octubre , el club organizó el viernes por la noche una cena que reunió a socios, hinchas, jugadores y la dirigencia Mensana .

Además de exhibir la copa y disfrutar momentos de diversión , los hinchas del Lobo fueron sorprendidos con el anuncio oficial del presidente Fernando Porretta , quien mediante un video confirmó el proyecto para ampliar la capacidad del estadio Víctor Antonio Legrotaglie a 33 mil espectadores .

Desde las 20, la calle Lencinas 1051 , en el Parque San Martín , se vistió de blanco y negro para recibir a socios e hinchas en una cena especial que permitió el reencuentro con dirigentes, jugadores y cuerpo técnico , en agradecimiento por el apoyo al ascenso histórico .

Aunque el evento se realizó al aire libre en pleno estadio, ráfagas de viento y lluvia no empañaron la celebración. Los asistentes pudieron ver de cerca a sus ídolos y la copa del ascenso. En el momento cumbre, Fernando Porretta realizó anuncios importantes : la continuidad de Ariel Broggi como entrenador en la Liga Profesional y un ambicioso proyecto de ampliación del estadio .

Embed Ariel Broggi renovó su vínculo con el Club y será nuestro entrenador en la Liga Profesional.



¡La Fiesta de los Campeones se vino con todo!



# pic.twitter.com/IlPiS8ls55 — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) November 1, 2025

El anuncio, que había sido un secreto a voces aunque adelantado por el vicepresidente Juan Pablo Civit, fue el plato fuerte de la noche, que también incluyó shows, bandas en vivo y sorteos. El video mostró cómo lucirá el estadio en 2033, proyectando la conexión de las cuatro tribunas, la incorporación de más localidades hacia arriba y la techada total, con el objetivo de alcanzar 33.000 plazas en los próximos años.

Este proyecto será uno de los más importantes de la historia del club, ya que, aunque Gimnasia y sus hinchas han colaborado en tareas de mantenimiento, como en 2024, la última remodelación significativa se realizó en 2011. Ese año se reacondicionó y resembró el césped, se mejoraron los camarines para el equipo local, visitante y árbitros, y se optimizó el acceso por Avenida Libertador, entre otras mejoras. La nueva ampliación proyecta un estadio de primer nivel para el fútbol profesional.

Previo a su debut, la AFA visitó el Legrotaglie

Al día siguiente de la cena, una comitiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recorrió las instalaciones del club, en preparación para la participación de Gimnasia en la Liga Profesional y el Torneo Proyección (Reserva).

Gimnasia de Mendoza -AFA

Miguel Ángel Rubio (Gerente de Comunicación y Prensa), la arquitecta Paola Zimbaro (Infraestructura), el ingeniero Emiliano Méndez (Campo de Juego) y Facundo Cino (Gerente de Operaciones y Transformación Digital), fueron recibidos por Fernando Porretta y el personal encargado de mantenimiento, campo de juego, infraestructura, prensa y comunicación, así como por el equipo técnico del club.