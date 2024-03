¡Una máquina de ganar! Mendoza Rugby Club campeón

Los tantos del Mendoza Rugby Club fueron marcados a través de los tries de Juan Pablo Chalabe (2), más tres penales y dos conversiones de Martín Muscará . Mientras que para Los Tordos, apoyaron Tomás Duclós , Jerónimo Otaño y Gonzalo Norton, más una conversión de Tomás Arrigoni y otra de Pedro Lértora.

Rugby (2).jpg

Una vez terminada la historia, Ignacio Vidal, una de las piezas claves en los Conejos, habló con Sitio Andino y expresó: "El torneo fue corto pero no por eso menos duro. Arrancamos con Peumayén y costó mucho pero nos llevamos un gran resultado porque habíamos hecho una gran pretemporada. Con San Jorge hicimos las cosas más que bien y llegó la hora de la final", empezó.

Siguiendo con el tema, Vidal contó: "A Los Tordos no se le ganaba desde 2015. Llegamos con muchas expectativas y sacarnos esa espina de encima de ganarle a un gran equipo. Esta vez se nos dio y es el resultado del empuje de mucha gente, es un proceso de muchos años. El partido fue muy físico pero cuando tuvimos la oportunidad convertimos. Tenemos ganas de seguir creciendo", concluyó.

La Copa de Plata del Rugby local se fue para el Este

En tanto que Tacurú se quedó con la final Plata, al ganarle a Marista por 38-25.

Tacurú.jpg

La síntesis de la victoria del Mendoza Rugby Club

Mendoza: 1. Jorge Dip, 2. Ezequiel Riquero, 3. Renato Barolo, 4. Roberto Giudice, 5.Martín Cruz, 6. Ignacio Vidal (Capitán), 7. Xavier Otegui, 8. Francisco Álavrez, 9. Agustín Lombardo, 10. Franco Dimatteo; 11. Juan Pablo Chalabe, 12. Agustín Correas, 13. Santiago Tapia, 14. Ignacio Lucero, 15. Martín Muscará. Entrenadores: Federico Álvarez, Gonzalo Álvarez Y Juan Pablo Álvarez.

Ingresaron: Mariano Cicconi, Luciano Morales, Gonzalo Moyano, Santiago Puppato, Juan Cruz Marmolejo Y Lorenzo Panasiti.

Los Tordos: 1. Martín Santiago, 2. Manuel Arroyo (Capitán), 3. Juan Conil, 4. Álvaro García Iandolino, 5. Facundo Díaz, 6. Matías Farah, 7. Juan Pedro Quevedo, 8. Tomás Duclos, 9. Gonzalo Norton, 10. Tomás Arrigoni, 11. Juan Ignacio Dangelo, 12. Angelo Lizzola, 13. Francisco Martos, 14. Valentino Rossi, 15. Francisco Cassone. Entrenadores: Martín Bustos, Alejandro La Micela, Leandro Speroni Y Marcelo Goldman.

Ingresaron: Juan Manuel Vivas, Jerónimo Otaño, Juan Pannocchia, Julián Ortíz, Santiago Pontis, Pedro Lértora Y Matías De Paolis.

Tantos En Mendoza: Primer Tiempo: 4' Try De Juan Pablo Chalabe (Conv Muscará), 34' Penal Martín Muscará. Segundo Tiempo: 10' Try Juan Pablo Chalabe (Conv Muscará), 15' Y 21' Penales De Martín Muscará.

Tantos En Los Tordos: Primer Tiempo: 17' Try Tomás Duclos, 24' Try Gonzalo Norton (Tomás Arrigoni). Segundo Tiempo: 31' Try Jerónimo Otaño (Conv Pedro Lértora).

Amonestados: Ezequiel Riquero e Ignacio Lucero (Mendoza).

Expulsados: no hubo.

Referee: Pablo Montalto (Urc).

Cancha: Mendoza RC (El Bermejo).

El camino a la final del Rugby local

Mendoza 63 - 19 Peumayén.

Mendoza 43 - 5 San Jorge.