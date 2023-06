Una mala noticia empapó la jornada del mendocino Valentín Castellanos

Valentín Mariano Castellanos no va más en España.

El delantero argentino Valentín Mariano Castellanos se va del Girona Futbol Club luego de un año de su llegada y deberá regresar a la MLS con New York City Football Club , el dueño de su pase, que está dispuesto a venderlo ya que habría varios clubes interesados en contar con sus servicios.

A pesar del gran rendimiento que tuvo en su primera temporada en La Liga -finalizó como el argentino con más goles (13)-, el equipo catalán confirmó que no hará uso de la opción de compra después de que se termine el préstamo con el conjunto estadounidense a fines de junio.

Por su parte, en New York City estuvo 134 encuentros: marcó 59 tantos e hizo 24 asistencias. También tuvo su paso por Universidad de Chile, con un solo partido, y Montevideo City Torque (cinco goles en 30 partidos).

Justamente, el delantero saltó a la fama en Argentina cuando Marcelo Gallardo lo buscó para traerlo a River luego de la partida de Julián Álvarez al Manchester City, pero no prosperó y finalmente fue cedido al Girona. "No se llegó a un acuerdo por tema de números y por temas extras entre los clubes que no dependía de mí", sostuvo el jugador al respecto.