El mendocino Valentín Castellanos volvió a marcar

El argentino de 24 años (10m. ST), ex New York de los Estados Unidos, que venía de anotarle cuatro tantos nada menos que a Real Madrid, convirtió el segundo tanto y el defensor español Juanpe (23m. PT), abrió el marcador para el equipo catalán, quien tuvo como arquero al argentino Paulo Gazzaniga, ex Tottenham Hotspur, de Inglaterra.