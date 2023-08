Una actuación destacada de los mendocinos en el Procar 4000

"Fue un fin de semana excelente, porque siempre fuimos competitivos, adaptándome al auto. En la final, hasta la última vuelta venía tercero y a muy poco del final, se me rompió la selectora, me superaron para terminar cuarto. Quedé muy conforme porque me llevé muchos puntos y no penalizo para la próxima carrera. Agradezco mucho a mi viejo, a la familia, a todos los que siempre apoyan y al equipo Pereiró", indicó Jorgito, que con esta actuación quedó en la sexta colocación del certamen, con 146 unidades.