Procar 4000: los mendocinos Maggini salvaron la fecha

Si bien el trazado entrerriano les había caído muy bien en la carrera anterior, metiendo los cuatro autos entre los diez primeros, en esta oportunidad no se pudo repetir aquella actuación.

"El balance fue positivo, sacamos adelante el fin de semana. Si bien sufrimos en clasificación el recargo por haber subido al podio en la fecha anterior, fuimos competitivos tanto en la serie como en la final. En la final venía octavo, me tocaron de atrás, se me puso de costado y lo pude sacar, pero me pasaron tres autos. Estoy muy contento y conforme con el fin de semana", indicó Jorgito, que con esta actuación quedó en la octava colocación del certamen, con 114 unidades.

Luisito Maggini venía teniendo un gran fin de semana. Clasificó 6°, llegó 4° en su serie, pero un inconveniente en un neumático le hizo perder todo lo conseguido en la final. "De repente se nos puso difícil el fin de semana. En la final un pequeño exceso mío hizo que me fuera un poquito ancho en la curva dos y se pinchó una cubierta. Tuvimos que entrar a boxes y nos quedamos sin chances. A pensar en la próxima para volver fuertes y firmes, es un nivel muy competitivo, los autos están todos parejos y cuesta mucho estar adelante. No tengo dudas que van a venir las buenas", señaló Luis (h), que finalizó 19° la competencia y le alcanzó para mantenerse en la sexta posición del campeonato, con 131.5 unidades.

Fabián Maggini estaba realizando uno de sus mejores fines de semana, hasta que sufrió dos golpes en la final, el segundo bastante fuerte. Había finalizado 3° en su serie clasificatoria y transitaba 5° cuando promediaba la final, cuando llegó el primer toque de un rival y de atrás, que lo hizo hacer un trompo y perder algunas ubicaciones. Pero un par de vueltas después, otro rival se quedó sin frenos y golpeó violentamente en el costado izquierdo, dejando el auto bastante roto. Por suerte, para Fabián solo fueron algunas molestias físicas.

"Veníamos para redondear un gran fin de semana. Llegamos 3° en la serie, pero se opacó todo en la final. Largamos desde el 9° puesto y veníamos 5°. Primero me tocó Pablo Rodríguez y una vuelta después, en la entrada a la recta, recibí un impacto muy fuerte cuando se queda sin frenos Hernán López. Me llevó puesto muy feo, me pegó del lado donde voy manejando. Costó salir del auto, tuvimos que romper la puerta. Lo importante es que estoy bien, los fierros se arreglan", manifestó Fabián.

Mientras que Luis Maggini sufrió toda la fecha con un problema en el circuito de nafta, inconveniente que recién se solucionó en la final. "Fue un fin de semana enredado. Tuve problemas todo el fin de semana con el auto, con la presión de nafta y recién se acomodó en los últimos cinco minutos de carrera. No pude clasificar, no corrí la serie y en la final di tres vueltas. No fue el mejor fin de semana para nosotros pero estamos con todas las pilas puestas para 9 de Julio", indicó Luis.

Lo que se viene

El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 22 y 23 de julio, cuando el TC Cuyano dispute la quinta fecha del certamen en San Luis. Luego, estará presente el 6 de agosto, en la sexta fecha del Procar 4000 a realizarse en 9 de Julio, Buenos Aires.