Un nuevo capítulo en la vuelta de Lionel Messi al Barcelona

"Aquí no se mira si traen la documentación para 'Leo' Messi o Kylian Mbappé. No se mira, como dicen, si para Messi en LaLiga le abren la manga ancha. Lo que es claro es que hay control económico y para incorporar jugadores hay que cumplirlo", aseguró Tebas en el marco de un acto institucional.

image.png

Hace una semana, el presidente de la entidad que regula a los clubes españoles había dicho que veía "complicado" el retorno de Messi por los problemas financieros de la institución.

"Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado. Hay que hacer cosas creíbles. No hablamos si es Messi o no. Me gustaría particularmente que viniera Messi pero en LaLiga no se mira si viene o no", completó.