Un jugador de Peñarol fue agredido por un hincha de Rosario Central.

También te puede interesar: Máxima inseguridad: la locura que se vivió en la previa de un duelo por la Libertadores

“Esperemos que no vuelva a pasar porque no estuvo nada bien, a un jugador lo lastimaron. Esperemos no sea nada grave y que tenga una buena recuperación. Es algo muy feo y esperemos que no vuelva a pasar”, concluyó quien sustituyó en el segundo tiempo a Olivera.