Un Franco Colapinto a lo Rambo luego de un flojo GP de Hungría ¿A quién bardeó?

Franco Colapinto no perdonó.

El ánimo por el piso para Franco Colapinto

“Hay que verlo ahora con los ingenieros en el box. No fue mala la largada en sí, pero no tenía nada de grip atrás, había ganado un puesto y después perdi muchos. Perdimos mucho tiempo. Una carrera para el olvido, no teníamos mal ritmo, fue un desastre”, indicó el argentino en declaraciones a ESPN.