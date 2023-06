Un famoso tenista reconoció su internación en un psiquiátrico

image.png

"Bebía alcohol, tomaba droga, me alejé de mi familia y de mis personas cercanas. Perdí en Wimbledon y cuando me desperté mi padre lloraba sentado en mi cama. Fue el punto de inflexión, me dije 'Ok, no puedo continuar así'. Acabé en un servicio psiquiátrico en Londres para arreglar mis problemas", contó el tenista australiano.