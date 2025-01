Un equipo argentino pidió descender a la Primera B por falta de recursos

A pesar de la difícil decisión, Las Guerreras competirán en otra categoría diferente para redoblar esfuerzos y fortalecer sus bases deportivas. Pese a ello, desde el entorno íntimo del club se expresaron algunas referentes como Romina Núñez , ex jugadora del club y hoy jugadora de la Selección argentina, dijo en una historia de Instagram : “Un club al que le entregué mi vida entera, donde di hasta lo que no tenía. Hoy la tristeza no se puede evitar, pero era de esperarse ”.

Junto al descontento de Núñez por la falta de compromiso por parte de la dirigencia, otra ex jugadora, Magalí Natta, sumó otra historia en relación con las jugadoras que se encuentran libres y no tienen solución: "Es una vergüenza que siga habiendo gente que no le interesa el fútbol femenino. No les importa nada, ni las jugadoras, ni el fútbol femenino, ni sus carreras”.

Un pasado glorioso

Con cinco campeonatos de Primera División (2012, 2014, 2016, 2017-18 y 2018-19) y una Copa Federal (2021), también se destaca su notable desempeño durante 2015 cuando llegó a jugar la Copa Libertadores y alcanzaron la tercera posición.

Fuente: TN y NA.