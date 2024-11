Un campeón del mundo coqueteó con Boca: ¿Lo llamará Fernando Gago?

Leandro Paredes.jpg Leandro Paredes y su posible vuelta al Club Atlético Boca Juniors

El campeón del mundo coqueteó con Boca: ¿Lo llamará Fernando Gago?

Primeramente, al ser consultado sobre si ha tenido algún tipo de comunicación con el actual técnico Xeneize, Fernando Gago, el campeón del mundo respondió: "No hablé con Fer, no hablé, vamos a ver si me llama o no".