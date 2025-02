Un campeón de América ¿Se presenta para las elecciones?

Sergio “El Kun” Agüero continúa disfrutando de sus vacaciones y aprovechó para visitar a Mauricio Macri , con quien mantiene una relación cercana desde hace varios años. El ex delantero de la Selección de fútbol de Argentina se alojó en la residencia que el ex presidente posee en Villa La Angostura , donde compartieron momentos en familia junto a sus respectivas parejas.

La relación entre el ex futbolista y el ex presidente no es nueva. Durante el Mundial de Rusia 2018, Macri se comunicó con el Kun antes del partido clave ante Nigeria para expresar su apoyo al seleccionado argentino, que finalmente logró la clasificación a los octavos de final.

Previo a eso, el político visitó al plantel en el predio de Ezeiza y allí tuvo una extensa charla con el “Kun”. Años más tarde, en un vivo de Twitch, el ex mandatario sorprendió al revelar que se whatsappeaba con el ex jugador de Independiente cuando le preguntaron cuál era el contacto más famoso en su celular.

Qué dijo el Kun Agüero

“Qué sé yo... un expresidente. Me whatsappeo con varios. No sé... El Kun Agüero”, respondió, antes de sorprenderse al enterarse del éxito del ex futbolista en la plataforma de streaming: “Ah, ¿sí? No me jodas. Lo voy a desafiar a hacer un vivo, entonces”.