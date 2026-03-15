15 de marzo de 2026
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Turf: Endo Verde ganó el Clásico Vendimia en el Hipódromo de Mendoza

Con la monta de Juan Carlos Noriega, el foráneo Endo Verde ganó el tradicional Clásico Vendimia de Turf en el Hipódromo de Mendoza. Mirá lo que pasó.

Endo Verde, conducido por Juan Carlos Noriega, ganó el Clásico Vendimia de Turf en el Hipódromo de Mendoza.

Endo Verde, conducido por Juan Carlos Noriega, ganó el Clásico Vendimia de Turf en el Hipódromo de Mendoza.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Hipódromo de Mendoza vivió una de sus grandes jornadas del año con la disputa del tradicional Clásico Vendimia de Turf, que convocó a una gran cantidad de público y ofreció una definición cargada de emoción. La cita se dio luego de las malas condiciones climáticas que azotaron la provincia hace una semana y que obligaron a reprogramar.

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El ejemplar del stud El Resongón logró sostener una mínima ventaja en el tramo final y cruzó primero el disco luego de recorrer los 2.200 metros en un tiempo de 1 minuto 19 segundos y 1/5, desatando el festejo de su equipo y del público que siguió con atención la apasionante definición.

El tercer lugar fue para Code Breaker, uno de los grandes candidatos de la previa, que regresaba a la competencia tras varios meses de inactividad.

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Resultado – Clásico Vendimia de Turf

Endo Verde – Juan Carlos Noriega

The Gun

Code Breaker

Tambaqui

Piccolo Veloce

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Una gran jornada de turf en Mendoza

La reunión en el Hipódromo de Mendoza contó con once carreras y varias pruebas de carácter clásico que formaron parte de una programación de gran nivel.

Entre los ganadores del día se destacaron:

  • Doña Galera, con Rodrigo Argüello, que ganó la primera carrera sobre 1200 metros, superando por nueve cuerpos a Maxmoi.

  • Toscanello, con Facundo Campos, vencedor en la segunda prueba sobre 1300 metros, superando por dos cuerpos a Polignac.

  • Charada, con Eduardo Ruarte, ganador de la tercera competencia sobre 1200 metros.

  • Invitala, con Damián Ledesma, vencedora del Especial Municipalidad de la Ciudad de Mendoza sobre 1300 metros.

  • Persicco Boy, con Sergio Quinteros, ganador del Especial Municipalidad de Godoy Cruz sobre 1400 metros.

  • Señor Billete, con Rodrigo Argüello, vencedor del Clásico Iniciación (1° turno) para productos de dos años sobre 600 metros.

  • Venerado, con Gerardo Tempesti, ganador del Clásico Iniciación (2° turno) tras imponerse por medio cuerpo.

  • Giant Circle, con Ángel Miranda, vencedor del Clásico Vendimia Cuadrero.

  • Dark Sound, con Rodrigo Argüello, ganador del Clásico Reina Nacional de la Vendimia, superando por tres cuerpos a Grítalo Gringo.

  • French Champion, con Gerardo Tempesti, vencedor del Clásico Gobierno de Mendoza sobre 1600 metros.

Un clásico que es tradición del turf cuyano

El Clásico Vendimia es una de las competencias más importantes del calendario del turf del interior del país y cada temporada reúne a ejemplares de distintas provincias. La carrera debía disputarse originalmente la semana anterior, pero fue postergada por las intensas lluvias que afectaron la zona de Godoy Cruz, donde se encuentra el hipódromo mendocino.

Finalmente, con trece caballos en pista y una bolsa de premios de $4.800.000 para el ganador, el espectáculo estuvo a la altura de las expectativas y dejó una definición vibrante que hizo estallar al público presente.

Preguntas clave sobre el Clásico Vendimia

Quién ganó el Clásico Vendimia en Mendoza

El ganador fue Endo Verde, con la monta del jockey Juan Carlos Noriega.

Cómo fue la definición de la carrera

Endo Verde ganó tras un final cabeza a cabeza con The Gun en los últimos metros.

Dónde se disputó el Clásico Vendimia

La carrera se corrió en el Hipódromo de Mendoza, ubicado en Godoy Cruz.

Cuál fue el tiempo del ganador

Endo Verde recorrió la distancia en 1 minuto 19 segundos y 1/5.

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