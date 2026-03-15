Turf: Endo Verde ganó el Clásico Vendimia en el Hipódromo de Mendoza

El Hipódromo de Mendoza vivió una de sus grandes jornadas del año con la disputa del tradicional Clásico Vendimia de Turf, que convocó a una gran cantidad de público y ofreció una definición cargada de emoción. La cita se dio luego de las malas condiciones climáticas que azotaron la provincia hace una semana y que obligaron a reprogramar.
El ejemplar del stud El Resongón logró sostener una mínima ventaja en el tramo final y cruzó primero el disco luego de recorrer los 2.200 metros en un tiempo de 1 minuto 19 segundos y 1/5, desatando el festejo de su equipo y del público que siguió con atención la apasionante definición.
El tercer lugar fue para Code Breaker, uno de los grandes candidatos de la previa, que regresaba a la competencia tras varios meses de inactividad.
La reunión en el Hipódromo de Mendoza contó con once carreras y varias pruebas de carácter clásico que formaron parte de una programación de gran nivel.
Entre los ganadores del día se destacaron:
Doña Galera, con Rodrigo Argüello, que ganó la primera carrera sobre 1200 metros, superando por nueve cuerpos a Maxmoi.
Toscanello, con Facundo Campos, vencedor en la segunda prueba sobre 1300 metros, superando por dos cuerpos a Polignac.
Charada, con Eduardo Ruarte, ganador de la tercera competencia sobre 1200 metros.
Invitala, con Damián Ledesma, vencedora del Especial Municipalidad de la Ciudad de Mendoza sobre 1300 metros.
Persicco Boy, con Sergio Quinteros, ganador del Especial Municipalidad de Godoy Cruz sobre 1400 metros.
Señor Billete, con Rodrigo Argüello, vencedor del Clásico Iniciación (1° turno) para productos de dos años sobre 600 metros.
Venerado, con Gerardo Tempesti, ganador del Clásico Iniciación (2° turno) tras imponerse por medio cuerpo.
Giant Circle, con Ángel Miranda, vencedor del Clásico Vendimia Cuadrero.
Dark Sound, con Rodrigo Argüello, ganador del Clásico Reina Nacional de la Vendimia, superando por tres cuerpos a Grítalo Gringo.
French Champion, con Gerardo Tempesti, vencedor del Clásico Gobierno de Mendoza sobre 1600 metros.
Un clásico que es tradición del turf cuyano
El Clásico Vendimia es una de las competencias más importantes del calendario del turf del interior del país y cada temporada reúne a ejemplares de distintas provincias. La carrera debía disputarse originalmente la semana anterior, pero fue postergada por las intensas lluvias que afectaron la zona de Godoy Cruz, donde se encuentra el hipódromo mendocino.
Finalmente, con trece caballos en pista y una bolsa de premios de $4.800.000 para el ganador, el espectáculo estuvo a la altura de las expectativas y dejó una definición vibrante que hizo estallar al público presente.
Preguntas clave sobre el Clásico Vendimia
Quién ganó el Clásico Vendimia en Mendoza
El ganador fue Endo Verde, con la monta del jockey Juan Carlos Noriega.
Cómo fue la definición de la carrera
Endo Verde ganó tras un final cabeza a cabeza con The Gun en los últimos metros.
Dónde se disputó el Clásico Vendimia
La carrera se corrió en el Hipódromo de Mendoza, ubicado en Godoy Cruz.
Cuál fue el tiempo del ganador
Endo Verde recorrió la distancia en 1 minuto 19 segundos y 1/5.