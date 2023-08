Tras la eliminación de River, aparecieron los clásicos memes

La figura de la noche, o tal vez deberíamos decir "figura" en tono irónico, fue Franco Armani . El arquero de River no logró detener ningún penal de los 10 que enfrentó, lo que generó una lluvia de chistes y memes en las redes sociales. Los usuarios no perdonaron y rápidamente se burlaron de la mala fortuna del guardameta, que incluso vio cómo un remate se estrellaba en el poste, sumando a su frustración.

El VAR también es protagonista en los memes tras el partido

El partido no estuvo exento de polémica, y el VAR no quedó fuera de la conversación. En un momento clave, el sistema de videoarbitraje intervino para señalar un doble toque de pelota en el penal de Pablo Solari, lo que llevó a la anulación del gol. Esta situación no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los usuarios no perdieron la oportunidad para crear memes y chistes en torno a la tecnología y su impacto en el juego.

A pesar de la desilusión de los aficionados de River Plate, la creatividad y el humor de los usuarios en redes sociales demostraron una vez más cómo el fútbol y la pasión pueden fusionarse con la era digital, generando una ola de risas en medio de la tristeza deportiva.

Los memes más destacados de la eliminación de River en la Libertadores

meme_river_3.webp

meme_river_2.webp

meme_river_6.webp

meme_river_4.webp

meme_river_destacada.webp

meme_river_5.webp

river_meme.webp

meme_river_7.webp