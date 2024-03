Tras el título de River, Martín Demichelis se refirió a las críticas de los hinchas

Y agregó: "El gol tempranero de ellos nos afectó mucho, nos puso impacientes. No éramos nosotros en el primero, pero hicimos un gran segundo tiempo. Fuimos evolucionando y creo que fuimos más dominantes, aunque eso no te garantiza ganar un partido".

En esa línea, continuó : "Los cambios entraron bien. Como lamentablemente en este deporte el resultado manda, hubiese estado todo mal si River no salía campeón. Se lo dedico a toda la gente, por eso lo grité muchísimo. No quería que se nos escapara".

Consultado por el desahogo en el tanto de Rodrigo Aliendro que significó el título, respondió: "Hagan la interpretación que quieran. Los goles son amores, soy hincha de River y los goles se gritan. También estaba mi familia, que siempre se come los palazos. Gracias a ellos me pude abstraer bastante de todos los opinólogos que hay, si no hubiese tenido que cambiar el once todos los días".

"Entiendo que el hincha de River es exigente y lo dije hace muchísimo tiempo. La inmediatez en la vida no existe y en el fútbol tampoco. La gente llenó la cancha un miércoles a la noche con los precios, los viajes y el temporal que hubo. El que más embroncado queda cuando no ganamos un partido soy yo, pero tengo que manejar las emociones. Después de Independiente no fui a la conferencia porque ya estaba pensando en Estudiantes", siguió.

river campéon, supercopa argentina.jpg Foto: Agencia Córdoba

En ese sentido, el técnico del "Millonario" remarcó: "(Pep) Guardiola para mí es el mejor entrenador de Europa pero tardó siete años en ganar la Champions, pudiendo comprar a cualquier jugador. No es tan sencillo. Yo se lo dedico a la gente de River que apoya y a los que exigen bien. Ojala que hoy todo el mundo riverplatense esté feliz de verdad".

¿Qué dijo Martín Demichelis sobre Enzo Pérez?

Por otra parte, Demichelis habló del reencuentro con el mediocampista Enzo Pérez: "El saludo no me sorprendió porque yo también lo respeté muchísimo a él. En su último partido lo puse por encima de todos para que se despidiese y la gente lo aplaudiese. Me era indiferente si hoy me saludaba o no. Es un grandísimo jugador".