14 de julio de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: Huracán Las Heras ganó en Neuquén, quedó cerca de clasificar y hundió a Deportivo Rincón

El Club Atlético Huracán Las Heras se presentó en Neuquén, en lo que fue la disputa de una nueva fecha del duro Torneo Federal A. Mirá lo sucedido.

El Globo subió alto en el complicado Torneo Federal A.

El Globo subió alto en el complicado Torneo Federal A.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Huracán Las Heras consiguió un triunfo que puede valer oro. El conjunto mendocino derrotó 1-0 a Deportivo Rincón en Neuquén por una nueva fecha del Torneo Federal A de Fútbol, sumó tres puntos fundamentales fuera de casa y quedó muy cerca de la zona de clasificación.

Con Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Emiliano Bogado y Juan Bonet manejando la mitad de la cancha, el equipo mendocino fue creciendo con el correr de los minutos y terminó mejor la etapa inicial.

Toledo no falló y Huracán encontró el premio

En el complemento, Huracán salió decidido a buscar la victoria y logró inclinar el desarrollo del partido. El gol llegó a través de Alejandro Toledo, quien cambió por gol un penal y puso el 1-0 para el conjunto dirigido por Pablo Jofré, justo en el momento en que la visita mostraba su mejor versión futbolística.

A partir de la ventaja, el Globo controló el encuentro con inteligencia, cerró los espacios y prácticamente no le permitió reaccionar al conjunto neuquino.

Rincón fue con más ganas que fútbol

Obligado por el resultado, Deportivo Rincón adelantó sus líneas en busca del empate, pero nunca encontró los caminos para inquietar seriamente a Franco Agüero.

La defensa integrada por Matías Dieli, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero y Juan Aguilar respondió con firmeza durante toda la segunda parte y sostuvo una victoria muy trabajada.

Tres puntos que ilusionan a Huracán en el Torneo Federal A

Con este triunfo, Huracán Las Heras dio un paso muy importante en la Zona 3 del Federal A y quedó muy cerca de los puestos de clasificación, además de ganar confianza de cara al tramo decisivo de la temporada.

El equipo mendocino volvió a mostrar solidez defensiva, golpeó en el momento indicado y regresó de Neuquén con una victoria que puede resultar determinante en la lucha por avanzar de fase.

La sintesis

Deportivo Rincón (0): Alejandro Sánchez; Cristóbal Valvuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Juan Albertinazzi; Facundo Miguel, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila; Juan Ignacio Achetoni y Cristian Estigarribia. DT: Germán Noce.

Huracán Las Heras (1): Franco Agüero; Matías Dieli, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero, Juan Aguilar; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Emiliano Bogado, Juan Bonet; Fernando Cortés y Joel Lucero. DT: Pablo Jofré.

Goles: ST 32´ Alejandro Toledo -p- (H).

Cambios: ST 7' Juan Alvacete por Juan Aguilar (H), 18´' Alejandro Toledo por Juan Bonet (H), Marcos Sosa por Facundo Romero (H), 37´Aldo Araujo por Emiliano Bogado (H), Albano Alessandrini por Bruno Di Bello (DR)

Árbitro: César Ceballo

Cancha: Deportivo Rincón (Neuquén).

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