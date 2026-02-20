20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
a paso firme

Tomás Etcheverry ganó en Río, se metió en cuartos y vuelve a ilusionar al tenis argentino

El argentino Tomás Etcheverry venció a Vilius Gaubas en sets corridos y avanzó a cuartos del ATP de tenis de Río de Janeiro. Mirá lo que pasó.

Tomás Etcheverry festeja en Brasil tras superar al lituano Gaubas y quedar entre los ocho mejores del torneo.

Tomás Etcheverry festeja en Brasil tras superar al lituano Gaubas y quedar entre los ocho mejores del torneo.

Por Sitio Andino Deportes

Tomás Etcheverry dio un nuevo paso firme en el ATP 500 de tenis de Río de Janeiro al derrotar a Vilius Gaubas y meterse en los cuartos de final del certamen brasileño. Con temple, agresividad en los momentos clave y mayor contundencia, el platense se impuso por 7-6 (1) y 6-4, confirmando su crecimiento en esta gira sudamericana.

Tomás Etcheverry mostró carácter, ganó el tie-break y cerró el partido con autoridad

El argentino, 51° del ranking mundial y octavo preclasificado, enfrentó a un rival joven y peligroso como Gaubas (126° del mundo), que atraviesa el mejor momento de su carrera. El primer set tuvo quiebres alternados en los primeros games, pero luego ambos sostuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break.

Lee además
Tomás Etcheverry fue sólido de principio a fin y selló su pase a octavos del Argentina Open con una actuación convincente.
sigue

Argentina Open: Tomás Etcheverry ganó sin fisuras y se metió en octavos tras vencer a Andrea Pellegrino
El Lobo mendocino vuelve al Víctor Legrotaglie con la misión de sumar de a tres ante Gimnasia La Plata.
el mensana en casa

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

Ahí apareció la mejor versión del platense: ganó todos los puntos con el saque de su rival, fue contundente en cada intercambio importante y cerró el parcial en su único set point.

En el segundo set, Etcheverry logró el primer break en el cuarto juego. Aunque desperdició su primer match point y sufrió un quiebre en el noveno game, respondió de inmediato, volvió a romper el servicio del lituano y selló el triunfo en su segundo punto de partido, superando además su mejor actuación histórica en Río (hasta ahora había llegado a octavos).

El triunfo también ratifica su recuperación tras un 2025 complicado, una noticia alentadora para el tenis argentino y para uno de los habituales integrantes del equipo nacional de Copa Davis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sabaeluno/status/2024664397671473213&partner=&hide_thread=false

El próximo rival y un cuadro que empieza a abrirse

En cuartos de final, Etcheverry enfrentará al portugués Jaime Faria, quien sorprendió al eliminar al bosnio Damir Dumhur en sets corridos.

Con confianza renovada, buenos resultados en polvo de ladrillo y una clara mejora en los momentos decisivos, Etcheverry buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo, en una semana que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.

Temas
Seguí leyendo

La Copa del Mundo ya está en Argentina y despierta emoción en su tour mundial

Histórico triunfo de Lanús ante Flamengo: ganó 1-0, sacó ventaja y sueña con la Recopa Sudamericana

Vuelta de Mendoza: Velardez ganó en el Manzano Histórico y Moyano sigue líder en la general

Citaron a indagatoria a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: les prohibieron salir del país

Gran cierre de Franco Colapinto en Bahréin: sexto puesto y liderazgo interno en Alpine

Preocupación en la Selección por las lesiones antes de la Finalissima y el equipo que analiza Scaloni

José Luis Chilavert habló del polémico cruce Vinícius-Prestianni y apuntó contra Mbappé

Franco Colapinto fue séptimo en Bahréin y cierra su pretemporada con buenas sensaciones en la Fórmula 1

LO QUE SE LEE AHORA
El Club Atlético Lanús celebró en La Fortaleza gracias al cabezazo de Rodrigo Castillo y quedó bien parado de cara al desquite en Brasil.
gran victoria

Histórico triunfo de Lanús ante Flamengo: ganó 1-0, sacó ventaja y sueña con la Recopa Sudamericana

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance Pedro Pascal
Amor internacional

Quién es Rafael Olarra, el argentino que tendría un romance con Pedro Pascal

Importante despligue policial en Tunuyán. 
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Rivero llevaba 21 años de servicio en el Servicio Penitenciario
Amplia trayectoria laboral

Dolor y conmoción por la muerte del jefe de la Alcaidía de Tunuyán tras la fuga de dos presos