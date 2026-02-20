Tomás Etcheverry ganó en Río, se metió en cuartos y vuelve a ilusionar al tenis argentino

Tomás Etcheverry festeja en Brasil tras superar al lituano Gaubas y quedar entre los ocho mejores del torneo.

Tomás Etcheverry dio un nuevo paso firme en el ATP 500 de tenis de Río de Janeiro al derrotar a Vilius Gaubas y meterse en los cuartos de final del certamen brasileño. Con temple, agresividad en los momentos clave y mayor contundencia , el platense se impuso por 7-6 (1) y 6-4 , confirmando su crecimiento en esta gira sudamericana.

El argentino, 51° del ranking mundial y octavo preclasificado, enfrentó a un rival joven y peligroso como Gaubas ( 126° del mundo ), que atraviesa el mejor momento de su carrera. El primer set tuvo quiebres alternados en los primeros games , pero luego ambos sostuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break.

el mensana en casa Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

sigue Argentina Open: Tomás Etcheverry ganó sin fisuras y se metió en octavos tras vencer a Andrea Pellegrino

Ahí apareció la mejor versión del platense: ganó todos los puntos con el saque de su rival , fue contundente en cada intercambio importante y cerró el parcial en su único set point.

En el segundo set, Etcheverry logró el primer break en el cuarto juego . Aunque desperdició su primer match point y sufrió un quiebre en el noveno game, respondió de inmediato , volvió a romper el servicio del lituano y selló el triunfo en su segundo punto de partido , superando además su mejor actuación histórica en Río (hasta ahora había llegado a octavos).

El triunfo también ratifica su recuperación tras un 2025 complicado, una noticia alentadora para el tenis argentino y para uno de los habituales integrantes del equipo nacional de Copa Davis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sabaeluno/status/2024664397671473213&partner=&hide_thread=false Etcheverry avanza a cuartos en Río



Tomás Etcheverry (51) se convirtió en el tercer argentino en clasificar a los cuartos de final del ATP 500 de Río al derrotar al lituano proveniente de la clasificación Vilius Gaubas (126) por 7-6 (7/1) y 6-4.https://t.co/diXo01b9qY pic.twitter.com/fkXrVCBljf — hector sabaski (@sabaeluno) February 20, 2026

El próximo rival y un cuadro que empieza a abrirse

En cuartos de final, Etcheverry enfrentará al portugués Jaime Faria, quien sorprendió al eliminar al bosnio Damir Dumhur en sets corridos.

Con confianza renovada, buenos resultados en polvo de ladrillo y una clara mejora en los momentos decisivos, Etcheverry buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo, en una semana que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.