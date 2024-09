Todo lo que no se vio del homenaje del Tomba al Morro García

"A VER SI ME DA UNO DE LOS TANTOS GOLES QUE HIZO Y BUENO... ME DIO UNA MANITO"



Daniel Barrea, autor de un golazo de chilena vs. Sarmiento, y sus canilleras especiales del MORRO GARCÍA



#DisneyPlus | #ESPNFútbol1 pic.twitter.com/nQL3hTyhW9