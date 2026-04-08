Julián Álvarez no se mueve del Atlético y le frenan la salida con una frase explosiva

Enrique Cerezo fue contundente sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

El futuro de Julián Álvarez quedó en el centro de la escena y desde Atlético de Madrid salieron a bajar cualquier tipo de especulación con una frase explosiva. Enrique Cerezo fue directo, sin rodeos y dejó una definición que retumbó en Europa: el delantero argentino no se mueve .

En la previa del duelo de Champions ante Barcelona, el presidente del Atlético enfrentó las preguntas sobre una posible salida del campeón del mundo. Y lejos de esquivar el tema, respondió con firmeza: Álvarez tiene contrato y seguirá en el club . Para Cerezo, no hay discusión posible.

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Incluso, dejó en claro que los rumores no nacen desde la institución, sino desde afuera. La postura del Atlético es clara: sostener a una de sus figuras clave.

Cuando la consulta apuntó a una eventual decisión del propio jugador, el dirigente redobló la apuesta con una frase que rápidamente se volvió viral.

ÚLTIMA HORA: Enrique Cerezo sobre Julián Alvarez a David Bernabéu del diario Sport. “Te lo voy a explicar en tres palabras: TIENE CONTRATO CON EL ATLÉTICO DE MADRID”. pic.twitter.com/hitYU88Wpa

En tono desafiante, aseguró que mientras él no autorice una salida, el delantero no se irá, dejando en evidencia el control que pretende ejercer sobre la situación.

Una declaración fuerte, polémica y que marca el mensaje hacia el mercado.

Julián, figura y pieza clave del Atlético

El motivo de tanta firmeza es claro: Julián Álvarez es hoy uno de los pilares del equipo de Diego Simeone.

Con 17 goles y 7 asistencias en la temporada, su rendimiento lo posiciona como una de las figuras del plantel y explica el interés de clubes como Barcelona.

Desde su llegada, el argentino acumuló 46 goles y 17 asistencias en 101 partidos, números que consolidan su peso dentro del equipo.

Un Atlético que se juega todo

Más allá del mercado, el foco inmediato está en lo deportivo. El conjunto madrileño sigue en carrera en dos frentes importantes.

Está en cuartos de final de la Champions League y también disputará la final de la Copa del Rey, en una temporada donde busca cerrar con títulos.

En ese contexto, perder a Álvarez no es una opción. Es presente, es gol y es parte del proyecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldesmarque/status/2041861455054586252&partner=&hide_thread=false "¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir?"



El 'pique' de Enrique Cerezo al ser preguntado por el futuro de Julián Álvarez en la previa del Barça-Atleti de los cuartos de la Champions.



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Preguntas clave

¿Qué dijo el presidente del Atlético sobre Julián Álvarez?

Que no se irá del club mientras tenga contrato vigente.

¿Por qué generó impacto su declaración?

Por la frase “yo soy Dios”, con la que dejó clara su postura.

¿Cómo es el presente de Julián Álvarez en el Atlético?

Es una de las figuras, con 17 goles y 7 asistencias en la temporada.

¿Qué equipos están interesados en el delantero?

Principalmente Barcelona, que sigue de cerca su situación.