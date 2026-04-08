8 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Julián Álvarez

Julián Álvarez no se mueve del Atlético y le frenan la salida con una frase explosiva

El Club Atlético de Madrid no quiere saber nada con soltar al argentino Julián Álvarez. Mirá lo que pasó.

Enrique Cerezo fue contundente sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

Enrique Cerezo fue contundente sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

El futuro de Julián Álvarez quedó en el centro de la escena y desde Atlético de Madrid salieron a bajar cualquier tipo de especulación con una frase explosiva. Enrique Cerezo fue directo, sin rodeos y dejó una definición que retumbó en Europa: el delantero argentino no se mueve.

Lee además
Barcelona interesado en Julián Álvarez.

Bombazo en Europa: el Barcelona va por Julián Álvarez y el Atlético responde con una cifra impactante
Francisco Cerúndolo luchó pero no pudo ante Machac en la segunda ronda de Montecarlo.

Fran Cerúndolo se despidió en Montecarlo ante el 50 del mundo y ya piensa en lo que viene

Incluso, dejó en claro que los rumores no nacen desde la institución, sino desde afuera. La postura del Atlético es clara: sostener a una de sus figuras clave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Objetivoatleti/status/2041867081545605603&partner=&hide_thread=false

“Yo soy Dios”: la frase que hizo ruido

Cuando la consulta apuntó a una eventual decisión del propio jugador, el dirigente redobló la apuesta con una frase que rápidamente se volvió viral.

En tono desafiante, aseguró que mientras él no autorice una salida, el delantero no se irá, dejando en evidencia el control que pretende ejercer sobre la situación.

Una declaración fuerte, polémica y que marca el mensaje hacia el mercado.

Julián, figura y pieza clave del Atlético

El motivo de tanta firmeza es claro: Julián Álvarez es hoy uno de los pilares del equipo de Diego Simeone.

Con 17 goles y 7 asistencias en la temporada, su rendimiento lo posiciona como una de las figuras del plantel y explica el interés de clubes como Barcelona.

Desde su llegada, el argentino acumuló 46 goles y 17 asistencias en 101 partidos, números que consolidan su peso dentro del equipo.

Un Atlético que se juega todo

Más allá del mercado, el foco inmediato está en lo deportivo. El conjunto madrileño sigue en carrera en dos frentes importantes.

Está en cuartos de final de la Champions League y también disputará la final de la Copa del Rey, en una temporada donde busca cerrar con títulos.

En ese contexto, perder a Álvarez no es una opción. Es presente, es gol y es parte del proyecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldesmarque/status/2041861455054586252&partner=&hide_thread=false

Preguntas clave

¿Qué dijo el presidente del Atlético sobre Julián Álvarez?

Que no se irá del club mientras tenga contrato vigente.

¿Por qué generó impacto su declaración?

Por la frase “yo soy Dios”, con la que dejó clara su postura.

¿Cómo es el presente de Julián Álvarez en el Atlético?

Es una de las figuras, con 17 goles y 7 asistencias en la temporada.

¿Qué equipos están interesados en el delantero?

Principalmente Barcelona, que sigue de cerca su situación.

Temas
Seguí leyendo

Alpine sorprende en la F1 y enciende el sueño de Colapinto

Básquet de Mendoza a pleno con todos los resultados y las posiciones

La Lepra arrancó firme en la Copa Libertadores y Berti ya apunta a Brasil sin miedo a nada

River pone primera en la Sudamericana con el envión del ciclo Coudet

La Champions y el panorama completo ante partidos de cuartos de alto vuelo

Boca impuso condiciones en Chile y acá te mostramos los goles de la victoria copera

La Lepra te gana cuando y como quiere: debut en la Copa con una noche inspirada de Villa

Golpe judicial a la AFA: la causa no se frena y sigue la investigación

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra le ganó a un rival, al cual superó desde el principio.

La Lepra arrancó firme en la Copa Libertadores y Berti ya apunta a Brasil sin miedo a nada

Las Más Leídas

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina video

Un camión perdió su carga en San Rafael y la reacción de la gente sorprendió

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

Importante despliegue policial por un colectivo secuestrado: 24 detenidos

Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles

Quedaron absueltos: se derrumbó la causa contra los mendocinos en Miami

Los efectivos encontraron múltiples envoltorios que contenían sustancias ilícitas fraccionadas

Ocultaban droga en un lugar impensado de una cárcel de Mendoza y fueron descubiertos

En la zona se montó un operativo para controlar el tránsito

Una camioneta volcó y complicó el tránsito en el Acceso Sur