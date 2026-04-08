Julián Álvarez no se mueve del Atlético y le frenan la salida con una frase explosiva

8 de abril de 2026 - 13:45 El futuro de Enrique Cerezo fue directo, sin rodeos y dejó una definición que retumbó en Europa: Julián Álvarez quedó en el centro de la escena y desde Atlético de Madrid salieron a bajar cualquier tipo de especulación con una frase explosiva. el delantero argentino no se mueve.
Cerezo no dudó y marcó postura
En la previa del duelo de Champions ante Barcelona,
Y lejos de esquivar el tema, respondió con firmeza: el presidente del Atlético enfrentó las preguntas sobre una posible salida del campeón del mundo. Álvarez tiene contrato y seguirá en el club. Para Cerezo, no hay discusión posible.
Incluso, dejó en claro que los rumores no nacen desde la institución, sino desde afuera.
La postura del Atlético es clara: sostener a una de sus figuras clave.
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“Yo soy Dios”: la frase que hizo ruido
Cuando la consulta apuntó a una eventual decisión del propio jugador,
el dirigente redobló la apuesta con una frase que rápidamente se volvió viral.
En tono desafiante, aseguró que
mientras él no autorice una salida, el delantero no se irá, dejando en evidencia el control que pretende ejercer sobre la situación.
Una declaración fuerte, polémica y que marca el mensaje hacia el mercado. Julián, figura y pieza clave del Atlético
El motivo de tanta firmeza es claro:
Julián Álvarez es hoy uno de los pilares del equipo de Diego Simeone.
Con
17 goles y 7 asistencias en la temporada, su rendimiento lo posiciona como una de las figuras del plantel y explica el interés de clubes como Barcelona.
Desde su llegada, el argentino acumuló
46 goles y 17 asistencias en 101 partidos, números que consolidan su peso dentro del equipo. Un Atlético que se juega todo
Más allá del mercado,
el foco inmediato está en lo deportivo. El conjunto madrileño sigue en carrera en dos frentes importantes.
Está en
cuartos de final de la Champions League y también disputará la final de la Copa del Rey, en una temporada donde busca cerrar con títulos.
En ese contexto, perder a Álvarez no es una opción.
Es presente, es gol y es parte del proyecto.
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Preguntas clave ¿Qué dijo el presidente del Atlético sobre Julián Álvarez?
Que no se irá del club mientras tenga contrato vigente. ¿Por qué generó impacto su declaración?
Por la frase “yo soy Dios”, con la que dejó clara su postura. ¿Cómo es el presente de Julián Álvarez en el Atlético?
Es una de las figuras, con 17 goles y 7 asistencias en la temporada. ¿Qué equipos están interesados en el delantero?
Principalmente Barcelona, que sigue de cerca su situación.