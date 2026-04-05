Julián Álvarez, en la mira del Barcelona: Atlético de Madrid fija postura firme

Julián Álvarez vuelve a ser protagonista en el fútbol europeo, aunque esta vez no solo por su rendimiento dentro del campo. El delantero del Club Atlético de Madrid aparece en la órbita del Barcelona Fútbol Club , uno de los principales rivales del conjunto rojiblanco, lo que ya genera repercusiones en el mercado.

Desde la dirigencia del club madrileño tomaron una postura clara ante el interés: no facilitarán su salida bajo ninguna condición que no sea plenamente favorable.

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Según informó el diario Sport, el Atlético de Madrid no está dispuesto a negociar a su figura mediante un intercambio de jugadores más dinero , una alternativa que había comenzado a circular en las últimas semanas.

Entre los nombres que surgieron como posibles piezas de negociación aparecían Marc Casadó y Ferran Torres, ambos del plantel del Barcelona. Sin embargo, la dirigencia del “Colchonero” fue tajante: solo considerarán una venta directa.

Para avanzar en la operación, el club catalán debería presentar una oferta cercana a los 100 millones de euros, una cifra que hoy luce lejana. La situación económica del Barcelona y su política de no exceder el tope salarial complican cualquier intento de concretar el fichaje.

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La decisión de Julián Álvarez, un factor clave

El futuro de Julián Álvarez podría depender, en gran medida, de su propia postura. Una eventual presión del delantero para salir podría modificar el escenario y abrir una negociación más concreta.

En Barcelona, el entrenador Hansi Flick busca incorporar un delantero de primer nivel pensando en el recambio de Robert Lewandowski, quien podría dejar el club al final de la temporada.

Los rumores toman fuerza en un contexto particular: ambos equipos se enfrentarán tanto en La Liga como en los cuartos de final de la Champions League, lo que añade un condimento extra a la posible transferencia.

Los números de Julián Álvarez en la temporada

En medio de la exigente competencia interna del equipo dirigido por Diego Simeone, Julián Álvarez ha tenido una participación constante a lo largo de la temporada.

El delantero argentino disputó 44 partidos y convirtió 17 goles: ocho en La Liga, ocho en la Champions League y uno en la Copa del Rey, torneo en el que recientemente eliminó al propio Barcelona.