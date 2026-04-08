Mirá el resumen de la victoria de Boca en la Libertadores ante Universidad Católica

El Club Atlético Boca Juniors empezó la Copa Libertadores con una victoria que vale más que tres puntos: ganó, dominó y dejó sensaciones de equipo serio. El 2-1 ante Universidad Católica refleja eficacia, jerarquía y momentos de buen fútbol, en una noche donde el resultado quedó corto frente a lo que generó el equipo.
Mirá el resumen: Boca fue superior y lo plasmó en momentos clave
Desde ahí, Boca manejó el ritmo. Circulación, paciencia y profundidad para encontrar espacios ante un rival que no lograba incomodarlo. Incluso, el propio Paredes volvió a ser protagonista con un pase exquisito que casi termina en gol de Ascacibar.
La sensación era clara: Boca estaba más cerca del segundo que del empate. Pero le faltó contundencia para liquidarlo antes.
Bareiro lo cerró y Boca golpeó en el momento justo
El segundo tiempo mantuvo la misma lógica. Boca siguió siendo más, con llegadas claras y situaciones que exigieron al arquero rival.
Hasta que llegó la jugada que destrabó todo: gran combinación, desborde por izquierda y Adam Bareiro empujándola al gol para el 2-0. Simple, efectivo, contundente.
Ese tanto le dio tranquilidad al equipo, que parecía tener el partido controlado. Dominio territorial y ventaja en el marcador, combo ideal en una noche de Copa.