8 de abril de 2026
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Sitio Andino
Club Atlético Boca Juniors

Mirá el resumen de la victoria de Boca en la Libertadores ante Universidad Católica

El Club Atlético Boca Juniors le ganó a los chiles por 2-1 en su debut en la Copa Conmebol Libertadores. Repasá lo sucedido.

Boca sumó tres puntos clave.

Boca sumó tres puntos clave.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Boca Juniors empezó la Copa Libertadores con una victoria que vale más que tres puntos: ganó, dominó y dejó sensaciones de equipo serio. El 2-1 ante Universidad Católica refleja eficacia, jerarquía y momentos de buen fútbol, en una noche donde el resultado quedó corto frente a lo que generó el equipo.

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Desde ahí, Boca manejó el ritmo. Circulación, paciencia y profundidad para encontrar espacios ante un rival que no lograba incomodarlo. Incluso, el propio Paredes volvió a ser protagonista con un pase exquisito que casi termina en gol de Ascacibar.

La sensación era clara: Boca estaba más cerca del segundo que del empate. Pero le faltó contundencia para liquidarlo antes.

Bareiro lo cerró y Boca golpeó en el momento justo

El segundo tiempo mantuvo la misma lógica. Boca siguió siendo más, con llegadas claras y situaciones que exigieron al arquero rival.

Hasta que llegó la jugada que destrabó todo: gran combinación, desborde por izquierda y Adam Bareiro empujándola al gol para el 2-0. Simple, efectivo, contundente.

Ese tanto le dio tranquilidad al equipo, que parecía tener el partido controlado. Dominio territorial y ventaja en el marcador, combo ideal en una noche de Copa.

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Un final con suspenso que no empaña el arranque

Cuando todo parecía cerrado, apareció el descuento de Universidad Católica tras una jugada sucia en el área. Un error en la salida aérea de Brey dejó la pelota viva y llegó el 2-1.

Ese gol le puso dramatismo a los minutos finales, pero Boca supo sostener la ventaja. Sin brillar en el cierre, pero con oficio, se llevó tres puntos importantes.

Contexto y lo que viene en el grupo

Con este triunfo, Boca arranca como líder del Grupo D con tres unidades. Un inicio clave en una competencia donde cada punto pesa.

En la próxima fecha, el Xeneize será local ante Barcelona de Ecuador, con la chance de afianzarse arriba y empezar a encaminar la clasificación.

Lo más importante: Boca dejó una señal. Tiene con qué competir, tiene jerarquía y tiene gol.

Embed - GOLAZO DE PAREDES Y REGRESO TRIUNFAL DEL XENEIZE A LA LIBERTADORES | U. Católica 1-2 Boca | RESUMEN

Preguntas IA

¿Cómo fue el debut de Boca en la Copa Libertadores 2026?

Ganó 2-1 como visitante ante Universidad Católica, mostrando superioridad en el juego.

¿Quiénes hicieron los goles de Boca?

Leandro Paredes abrió el marcador y Adam Bareiro convirtió el segundo.

¿Qué mostró Boca en su primer partido?

Eficacia, control del juego y momentos de buen fútbol.

¿Cómo quedó posicionado en el grupo?

Como líder del Grupo D con tres puntos tras la primera fecha.

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