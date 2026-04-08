Champions League 2026: todos los partidos de hoy y los resultados de los cuartos de final

Dos cotejos de alto nivel habrá esta tarde en la Champions League.

La Champions League volvió a encender Europa con unos cuartos de final que arrancaron con impacto: resultados fuertes, visitantes que pegaron primero y series abiertas. El Bayern Múnich dio el gran golpe en España y el Arsenal cumplió en Portugal, en una jornada que dejó sorpresas, jerarquía y mucha tensión de cara a las revanchas.

El gran resultado de la jornada se dio en Madrid . Bayern Múnich venció 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu , en una actuación que combinó orden táctico, contundencia y personalidad . El equipo alemán pegó en los momentos justos, con figuras que marcaron la diferencia y un planteo que incomodó al conjunto español. El descuento del Madrid llegó tarde y no alcanzó , dejando la serie cuesta arriba para la revancha en Alemania.

La Lepra arrancó firme en la Copa Libertadores y Berti ya apunta a Brasil sin miedo a nada

Champions League: Real Madrid vs Bayern Múnich y todos los cruces de cuartos de final

Fue un golpe fuerte en un escenario histórico , donde el Real suele hacerse gigante. Pero esta vez, el Bayern mostró por qué es candidato.

En paralelo, en Lisboa, el Arsenal hizo su trabajo. Victoria 1-0 ante Sporting CP , en un partido donde los ingleses manejaron los tiempos y aprovecharon su oportunidad. Sin brillar, pero con eficacia, el equipo de Mikel Arteta se llevó una ventaja valiosa. La serie sigue abierta, pero el negocio ya lo hizo el Arsenal .

Embed - CON GOLAZO DE LUCHO DÍAZ, EL BAYERN SILENCIÓ AL BERNABÉU | Real Madrid 1-2 Bayern | RESUMEN

Impacto europeo: visitantes que marcan el ritmo

Lo que dejó esta jornada es un patrón claro: los equipos visitantes se plantaron con autoridad.

Tanto Bayern como Arsenal mostraron madurez, lectura de partido y contundencia, tres aspectos clave en este tipo de instancias. No es casualidad: en Champions, golpear primero puede definir una serie.

El Real Madrid ahora deberá ir a Alemania a revertir un resultado adverso, mientras que el Sporting tendrá que arriesgar en Londres. Las revanchas prometen máxima tensión.

Embed - ARSENAL DIO PASO GIGANTESCO. Triunfo agónico 1-0 vs SPORTING en ida de cuartos de CHAMPIONS LEAGUE

Lo que viene hoy: dos duelos que paralizan Europa

La acción continúa este miércoles 8 de abril con dos partidos de altísimo nivel. Y atención, porque se vienen cruces pesados, de candidatos reales.

El plato fuerte será el duelo español entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, un clásico que ya trascendió fronteras. Con un Camp Nou repleto, se espera un partido intenso, táctico y cargado de emociones.

En simultáneo, el PSG recibirá al Liverpool en París. Dos potencias ofensivas, dos estilos distintos y una promesa: un partido abierto, dinámico y con figuras que pueden definir en cualquier momento. La Champions no da respiro y cada noche deja historias nuevas.

Preguntas clave

¿Qué pasó en los partidos de hoy de la Champions League 2026?

Bayern Múnich venció 2-1 al Real Madrid y Arsenal derrotó 1-0 a Sporting CP.

¿Cuál fue el resultado más destacado de la jornada?

El triunfo del Bayern en el Bernabéu, que dejó al Real Madrid en desventaja.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions?

Barcelona vs Atlético de Madrid y PSG vs Liverpool.

¿Cómo quedaron las series tras la ida?

Bayern y Arsenal sacaron ventaja, pero ambas series siguen abiertas.