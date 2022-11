Thomas Delaney quedó desafectado del Mundial de Qatar 2022

Thomas Delaney no va más.

Dinamarca podría irse de la FIFA por la prohibición de usar el brazalete One Love

La Federación Danesa de Fútbol (DBU), Dinamarca, anunció que no descarta abandonar la FIFA, en señal de protesta por la actitud del máximo organismo del fútbol mundial de no permitir lucir a las selecciones en Qatar el brazalete One Love en apoyo al colectivo LGTBI.

La FIFA anunció que impondrá sanciones económicas y deportivas a las selecciones y jugadores que luzcan durante el Mundial el brazalete One Love, en apoyo a los distintos colectivos.