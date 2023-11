Teqüé histórico: se consagró campeón del Torneo del Interior B

Tequüé.jpg

La síntesis

Teqüé (17): 1. Alexis Barone, 2. Julián Martín y 3. Franco Martín; 4. Agustín Ávila y 5. Germán Ruppert; 6. Pablo Echalecu, 7. Benajmín Pérez y 8. Facundo Cardozo; 9. Augusto Kretschmar (capitán) y 10. Emiliano Calle; 11. Gastón Giachini, 12. Sebastián Fernández, 13. Enzo Falaschi, 14. Gabriel Regules y 15. Iván Molina. Entrenador: Gustavo Kretschmar.

Ingresaron: Juan Manuel Maure, Renzo Martin, Nahuel Debiassi, Álvaro Castillo, Gonzalo Pérez, Joaquín Ginevra, Matías Morales y Nicolás Quiroga.

Universitario de Córdoba (15): 1. Ezequiel Bustos, 2. Conrado Iglesias y 3. Francisco Aguirre; 4. Ramiro Granillo y 5. Enzo Ocampo; 6. Lorenzo Aramayo (capitán), 7. Sabino Moras y 8. Facundo Irico; 9. Agustín Pérez y 10. Gregorio Fernández; 11. Luciano Lampasona, 12. Agustín Altamirano, 13. Joaquín Ameijeiras, 14. Francisco Núñez y 15. Tomás Salva. Entrenadores: Gastón Dunayevich, Emiliano Pérez, Pablo Nota, Matías Eguiguren, Tristán Gelos y Ariel Marleta.

Ingresaron: Fabrizio Gómez, Facundo Vergara, Kurt Schuler y Valentín D’Angelo.

Tantos: PT: 5′ gol de Altamirano por try de Núñez (U); 10′ pebal de Altamirano (U); 28 try penal (T); 37 try de Salva (U). ST: 12m, gol de Calle por try de J. Martín (T); 27′ penal de Calle (T).

Árbitro: Federico Solari

Cancha: Teqüé RC.

Fuente: con info de la URC.

La palabra del capitán