Tenso cruce de Paolo Guerrero con hinchas de Alianza Lima

Antes de llegar a la Argentina, los fanáticos del conjunto peruano le reclamaron al futbolista no volver al club bicampeón de Perú. El futbolista no dudó y disparó su respuesta. “O sea a otros jugadores sí (los perdonan), pero a mí no. Ok, no hay problema. La vida sigue y tendré que ser feliz en otro club. El hincha seguirá siendo hincha del mismo club del que fui siempre. Arriba Alianza”, escribió Guerrero.