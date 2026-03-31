Systema en Mendoza: el arte marcial ruso que crece y enseña a adaptarse en situaciones reales

El Systema se consolida en Mendoza como una alternativa distinta dentro de las artes marciales tradicionales.

La práctica del Systema , arte marcial ruso , comenzó a consolidarse en la Provincia de Mendoza como una propuesta diferente dentro del entrenamiento físico y la defensa personal. Lejos de la lógica competitiva , esta disciplina pone el foco en la adaptación a situaciones reales, el control del cuerpo y la gestión del estrés .

En ese contexto, Horacio Seno Díaz , instructor responsable de Systema Mendoza, explicó en diálogo con Sitio Andino cómo funciona este sistema, cuáles son sus beneficios y por qué cada vez más personas se acercan a una práctica que prioriza la funcionalidad por sobre la técnica rígida .

El "Kun" dejó la cancha en el Senior del Rojo y hay fuerte expectativa por su estado físico

Nadie lo esperaba: el equipo que arma Lionel Scaloni tras la bronca por el último partido

“ Desde chico había pasado por varias artes marciales. Más tiempo le dediqué, ya de grande, al aikido y al jujitsu japonés . Pero hace ya casi 15 años, a raíz de problemas graves de inseguridad que teníamos en un barrio y de organizarnos con un grupo de jóvenes para estar en forma y practicar autodefensa , encontramos en las artes marciales rusas (tal como las entrenaban desde hace siglos las comunidades cosacas) un sistema lo suficientemente integral, colectivo y adaptable a cualquier situación y practicante, como estábamos necesitando”, explicó Seno Díaz a Sitio Andino .

El Systema crece en Mendoza disciplina rusa que entrena para la vida real: más adaptación, respiración y control del estrés Autodefensa y desarrollo personal en una práctica distinta Nota en @sitioandinomza #Systema #Mendoza #ArtesMarciales pic.twitter.com/5aXKDHQDeF

En esa misma línea, agregó: “Estudiamos lo que pudimos de internet y pronto tomamos contacto con el maestro Fabián García, que había introducido el systema en Argentina luego de conocerlo entrenando con las fuerzas especiales en Rusia. Visité varias veces el gimnasio donde enseñaba en Buenos Aires y en cuanto pudimos organizamos un primer seminario suyo en Mendoza”.

artes rusas

Al marcar diferencias, el profe que se desempeña sus labores marciales en el Gimnasio Gemza de Ciudad fue contundente: “Systema no es deportivo, no está pensado para competir individualmente con un reglamento. Su finalidad es marcial, orientada a la seguridad y la autodefensa en el entorno real. No practicamos formas rígidas ni drills preestablecidos, sino que desarrollamos destrezas aplicables a situaciones concretas ”.

Y profundizó: “Buscamos poner a prueba esas capacidades en sparring o juegos, incluso con armas o condiciones ambientales particulares. En el systema prima la adaptación sobre la forma, la supervivencia y la integridad personal, con una mirada comunitaria y basada en principios más que en técnicas”.

Beneficios del Systema: desarrollo físico, mental y control del estrés

El instructor destacó que los beneficios son amplios y atraviesan tanto lo físico como lo mental. “En lo físico mejora la movilidad, la resistencia y la coordinación, sin necesidad de una exigencia rígida o lesiva. En lo mental, ayuda a reducir el estrés, mejorar la concentración y adaptarse a lo imprevisto”, precisó a Sitio Andino.

Además, explicó los pilares del entrenamiento: “Trabajamos sobre cuatro principios integrados: respiración, relajación, estructura y movimiento continuo, que luego se trasladan directamente a la vida cotidiana”.

En ese sentido, agregó: “Como arte marcial, funciona en tres niveles: la preparación para el combate o su prevención, el mejoramiento físico y mental, y la preparación para afrontar situaciones de la vida diaria”.

artes rusas (2)

Cómo se entrena Systema y por qué puede practicarlo cualquier persona

Sobre el acceso a la disciplina, fue claro: “No hay requisitos físicos previos ni experiencia necesaria. Cada persona entrena según sus capacidades y avanza de manera progresiva”, afirmó Seno Díaz a Sitio Andino. Y explicó el proceso: “Partimos del autoconocimiento. Cada practicante va entendiendo sus límites y desde ahí construye una progresión gradual, sin riesgo de lesión y ganando seguridad y autoconfianza”.

Uno de los ejes centrales es la respiración: “La respiración es clave porque permite gestionar el esfuerzo, el miedo y el dolor, y mantenerse funcional incluso en situaciones exigentes”, subrayó. También aclaró: “No es solo defensa personal, también apunta al bienestar general, al equilibrio y puede complementar cualquier deporte”.

Sobre las clases, detalló: “Una clase combina trabajo individual y grupal, con ejercicios de respiración, movimientos naturales y situaciones simuladas donde se aplican los principios en interacción con otros”. En cuanto al impacto en la vida cotidiana, sostuvo: “Al exponerse progresivamente a situaciones de presión, uno aprende a mantener la calma, gana confianza y mejora la gestión del estrés”.

Finalmente, cerró: “No hace falta ser deportista ni tener experiencia previa, es una práctica que se adapta a cada persona y la ayuda a superarse paso a paso, tanto a nivel físico como personal”.

artes rusas (3)

Más sobre Systema

Embed - Vladimir Vasiliev - Systema - Combat System

Preguntas clave

Qué es el Systema

Es un arte marcial ruso orientado a la autodefensa real, la adaptación y el control del cuerpo.

Se necesita experiencia previa para practicarlo

No, cualquier persona puede comenzar sin preparación física previa.

Qué beneficios tiene el Systema

Mejora la movilidad, reduce el estrés y fortalece la confianza.

El Systema es un deporte competitivo

No, no está orientado a la competencia sino al desarrollo personal.

Qué se trabaja en una clase de Systema

Respiración, movimiento, control corporal y situaciones reales de interacción.