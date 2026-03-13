Del mundo de las drogas al Kick Boxing: la impactante historia de vida de "Chimango" Noguera

Kick Boxing: antes de subir a un ring, Martín Ezequiel Noguera , más conocido como “Chimango” , tuvo que dar la pelea más dura de su vida. No fue contra un rival ni frente a un público, sino contra las adicciones, los golpes emocionales y una enfermedad que lo obligó a replantearse todo .

Hubo momentos en los que parecía no haber salida, en los que el camino era oscuro y las oportunidades escaseaban. Pero en medio de ese escenario apareció algo más fuerte que cualquier caída: la decisión de empezar de nuevo .

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Con el tiempo, esa lucha personal comenzó a transformarse en una historia de reconstrucción. El deporte, la fe y el apoyo de su familia fueron pilares fundamentales para que pudiera volver a ponerse de pie. Hoy, cada entrenamiento dentro del kick boxing representa mucho más que una preparación deportiva: es la prueba de que se puede salir adelante incluso después de tocar fondo .

El propio peleador mendocino contó que el punto de inflexión llegó después de atravesar una situación de salud que lo hizo reflexionar profundamente. “ Empecé a cambiar mi vida después de una enfermedad que tuve y por varios factores emocionales que me hicieron ver el verdadero camino. Ahí entendí que tenía que tomar otra decisión y acercarme más a Dios ”, afirmó Noguera.

El proceso de recuperación no fue sencillo. Implicó tomar decisiones difíciles y dejar atrás ambientes y hábitos que formaban parte de su vida cotidiana. “Lo más difícil fue alejarme de mi gente, cambiar costumbres y dejar malos hábitos. Fue duro, pero sabía que era la única manera de salir adelante”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2032104006844064001&partner=&hide_thread=false Historia de superación en Mendoza



Martín Ezequiel “Chimango” Noguera dejó atrás las drogas, encontró en el #kickboxing una nueva vida y hoy sueña con ser campeón argentino. Hincha de #IndependienteRivadavia, pelea cada día para demostrar que sí se puede salir adelante. pic.twitter.com/oNHDnDv6kZ — Sebastián Colucci (@MSColucci) March 12, 2026

El apoyo clave para no bajar los brazos

En ese proceso, el acompañamiento de su entorno fue determinante para que pudiera sostener el cambio.

“Primero que nada Dios y después mi familia, que estuvo apoyándome en todo este proceso. Sin ellos habría sido muy difícil poder salir”, expresó.

Ese respaldo emocional le permitió reconstruirse paso a paso y encontrar un nuevo rumbo.

El Kick Boxing, el deporte que le cambió la vida

El kick boxing apareció en su vida cuando era adolescente, pero con el tiempo se convirtió en una herramienta fundamental para salir de las adicciones y encontrar disciplina. “El kick boxing apareció cuando era adolescente y significa muchísimo para mí porque me ayudó a salir de todo lo malo. Me dio disciplina, orden y otra forma de ver la vida”, contó.

La práctica constante del deporte también lo ayudó a descubrir valores que antes no veía en sí mismo. “Me enseñó a tener conducta, respeto y a creer en mí mismo. Entendí que si uno se propone cambiar, realmente se puede”, remarcó.

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Una historia que hoy busca ayudar a otros

Actualmente, Martín Ezequiel Noguera entrena en el Club Social de Maipú bajo la dirección del profesor Delfo Dimarco, donde continúa desarrollando su carrera deportiva.

Al mirar hacia atrás, el peleador reconoce el largo camino recorrido y lo hace con orgullo y tranquilidad. “Siento mucha alegría y mucha paz de poder haber salido. Hoy puedo mirar atrás y ver todo lo que superé”, aseguró.

Pero su objetivo hoy no es solo deportivo. También quiere que su experiencia sirva para ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “Ese es el punto: ayudar a sacar gente de donde sea, de las drogas, del alcohol, de la calle o de las malas juntas. Si mi historia sirve para que alguien cambie su vida, ya vale la pena”, afirmó.

El sueño que lo impulsa a seguir peleando

El sueño de “Chimango” Noguera, reconocido hincha de Independiente Rivadavia, está claro: quiere crecer dentro del deporte y utilizar esa experiencia para ayudar a otros.

“Mi sueño es ser campeón argentino y algún día abrir un gimnasio para ayudar a la gente a superarse, no solo en el deporte sino también en la vida”, aseguró.

Mientras tanto, deja un mensaje para quienes hoy atraviesan una lucha contra las adicciones. “Que crean en Dios y que sigan intentando. A veces parece imposible, pero sí se puede. Yo soy un claro ejemplo de eso”, concluyó.

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Preguntas y respuestas clave sobre Martín “Chimango” Noguera

¿Quién es Martín “Chimango” Noguera?

Es un peleador mendocino de kick boxing que logró reconstruir su vida tras superar problemas de adicciones.

¿Cómo logró salir de las adicciones?

Según contó, fue gracias a la fe, el apoyo de su familia y la disciplina del kick boxing.

¿Dónde entrena Martín Noguera?

Entrena en el Club Social de Maipú, bajo la dirección del profesor Delfo Dimarco.

¿Cuál es el sueño deportivo de “Chimango”?

Su objetivo es ser campeón argentino de kick boxing y abrir un gimnasio para ayudar a otras personas a superarse.