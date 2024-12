Una mendocina se consagró bicampeona mundial de Kick Boxing

Hace algunas semanas se llevó a cabo en España una nueva edición del torneo Mundial de Kick Boxing , donde la delegación argentina se alzó con más de 50 medallas. Para la Provincia de Mendoza la faena no fue menos sustanciosa, destacándose el bicampeonato obtenido por Victoria Fabrizi. Seguí leyendo la nota y repasá lo sucedido.

Kick Boxing.jpg

Una vez terminada la historia, la propia Fabrizi conversó con Sitio Andino y expresó: "Salí sorteada en las llaves y me tocó ser la que más peleó rumbo a la final. La verdad que estoy muy feliz por haber conseguido esto y me llevo una experiencia muy grata, ya que me enfrenté a peleadores de todo el mundo. Era la primera vez que peleaba a nivel internacional con la Celeste y Blanca, ver realmente el nivel que hay, estar con la selección argentina y conseguir el oro es para celebrar", manifestó.