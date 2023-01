Superman Miguel Ángel López ganó la Vuelta a San Juan

Mientras aguarda su futuro, Miguel Ángel López evita polémicas por su supuesta implicación en el ‘Caso Maynar’ y se reivindica sobre el asfalto. Este domingo, Superman volvió a conquistar una clasificación general, cosa que no hacía desde la Vuelta a Andalucía 2021 con los colores del Movistar, en la Vuelta a San Juan , ratificando su gran actuación en el Alto del Colorado ante Filippo Ganna (2º) y Sergio Higuita (3º), sus acompañantes en el podio del ciclismo mundial.

Todo un mensaje a la élite del ciclismo de que su condición de gran escalador es la misma, de que su coraje sigue intacto. El Astana rescindió su contrato el pasado 12 de diciembre, afirmando tener evidencias de la supuesta “conexión” del colombiano con Marcos Maynar. El pasado miércoles 25 de enero, el doctor y profesor de la Universidad de Extremadura, al que se le acusa de tráfico de medicamentos prohibidos, declaró su inocencia en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cáceres y exculpó a López, al que únicamente dijo haber prestado “apoyo nutricional” con su recomendación del uso del Actovegin, una especie de sucedáneo de la EPO que no está prohibido por la AMA.

“De otros deportistas no pongo la mano en el fuego, pero de este chaval sí pongo la mano de que no ha utilizado en su vida sustancias prohibidas. A lo mejor si fuera europeo no serían tan duros”, explicó Maynar en su declaración. Por su parte, Superman esquiva su futuro en sus intervenciones con la Prensa durante su estancia en San Juan: ”He pasado momentos difíciles. El final de año fue complicado, pero ya en enero empecé a enfocarme en esta carrera y entrené bien durante veinte días. Con el director hablé de venir aquí a disfrutar, a pasarlo bien con este deporte que lo llevamos en nuestra sangre. Sin ver los resultados. Simplemente a disfrutar”.