Sorpresa en el tenis olímpico: se enfermó, pegó el portazo y se fue de París

En el anuncio, Sinner explica: “Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París. Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita al médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara”.