¿Sirven o no sirven? Lionel Scaloni habló de los amistosos de la Selección

no estará Este es el telón de fondo de la ausencia de Paulo Dybala en la Selección

Como es habitual en él, Scaloni se mostró humilde y aseguró que haber obtenido el Mundial de Qatar 2022 no implica diferencias a la hora de salir a la cancha: "Al jugar contra Argentina jugás contra el campeón, pero para nosotros mucho no cambia. Siempre esta camiseta implica salir a competir en todos los partidos y no va a modificar nuestra manera de afrontar cada encuentro. Sí es verdad que tenemos una estrella más en el pecho y la responsabilidad es seguir compitiendo, pero nuestra manera de jugar será la misma".