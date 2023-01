Shakira y Bizarrap "liquidaron" a Piqué y Sacachispas hizo lo suyo

El productor argentino Bizarrap estrenó la “Bzrp. Music Session #53″ junto a la estrella mundial Shakira . Los protagonistas habían sorprendido un día antes desde sus cuentas de Instagram para confirmar oficialmente la inminente llegada de esta canción que aunque no lo menciona, va dirigida a la ex pareja de la cantante, Gerard Piqué. En este sentido, el club Sacachispas reapareció con sus habituales tuits y se burló del español

https://twitter.com/SacachispasOK/status/1613505559646330881 Hola @3gerardpique si tenés pensado volver al fútbol, en Saca tenemos con que tentarte pic.twitter.com/zg2QunXHX0 — Sacachispas (@SacachispasOK) January 12, 2023

La colombiana apeló a la descarga confesional para escribir sus partes. “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”, canta Shakira. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, continúa con un claro juego de palabras en relación a Piqué. Y también hubo un dardo hacia Clara Chía, la actual pareja del ex futbolista: “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.