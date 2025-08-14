¿Se viene un bombazo? La Selección juega en Estados Unidos y el rival es todo un misterio

La Selección de fútbol de Argentina disputará dos partidos amistosos entre el 8 y 14 de octubre como preparación para el Mundial 2026, con sedes confirmadas en Chicago y Nueva Jersey.
La Selección de fútbol de Argentina disputará dos partidos amistosos entre el 8 y 14 de octubre como preparación para el Mundial 2026, con sedes confirmadas en Chicago y Nueva Jersey.
Si bien en un principio el rival para esa fecha FIFA sería México, finalmente la AFA confirmó que no habrá duelo ante el Tri, por lo que habrá que esperar para conocer al nuevo contrincante.
El equipo de Lionel Scaloni afrontará en septiembre dos partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, ya con la clasificación asegurada. Estos encuentros servirán para probar jugadores de cara a la lista final del Mundial.
En octubre, la gira por Estados Unidos marcará el último gran ensayo antes del cierre de año, con amistosos en Chicago y Nueva Jersey ante un rival que promete sorprender.
En noviembre, Argentina jugará ante Angola y Qatar como visitante, para luego esperar el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Las Vegas.