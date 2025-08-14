¿Se viene un bombazo? La Selección juega en Estados Unidos y el rival es todo un misterio

Lionel Scaloni definirá los rivales para la gira de octubre en Estados Unidos para la Selección.

Si bien en un principio el rival para esa fecha FIFA sería México, finalmente la AFA confirmó que no habrá duelo ante el Tri, por lo que habrá que esperar para conocer al nuevo contrincante.

Calendario cargado para el segundo semestre para la Selección El equipo de Lionel Scaloni afrontará en septiembre dos partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, ya con la clasificación asegurada. Estos encuentros servirán para probar jugadores de cara a la lista final del Mundial.

En octubre, la gira por Estados Unidos marcará el último gran ensayo antes del cierre de año, con amistosos en Chicago y Nueva Jersey ante un rival que promete sorprender.

Cierre de año y expectativa mundialista para la Selección En noviembre, Argentina jugará ante Angola y Qatar como visitante, para luego esperar el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Las Vegas.