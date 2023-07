Se filtró la nueva camiseta de Boca

Comentarios como: "Muy buena la versión trucha. Ahora, ¿cuál sería la de verdad?", "Si es esa, hay que rescindirles el contrato ya mismo", "Acorde a cómo juega el equipo de Almirón", "Parece de entrenamiento", "Rara. No sé si me gusta o no. Voy a esperar a ver cómo le queda a Marcos Rojo para decidir", fueron los publicados por los hinchas de Boca en cuanto se filtró el posible modelo.