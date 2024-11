Se cumplen 23 años del partido de despedida de Diego Maradona

Además de un encuentro especial en ese día el Diego pronunció un discurso especial que, al día de hoy, permanece como en la mente de todos los argentinos. Primero agradeció a la hinchada de Boca y todos los hinchas del país por la pasión que le demostraron cada vez que jugaba al fútbol: "Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, es demasiado para una persona, para un jugador de futbol. Se lo agradezco con mi corazón“.

Luego, antes de cerrar, dejó en claro que si bien esperaba retirarse, su amor por el fútbol jamás se terminaría: "Les agradezco en nombre de mis hijas, de mi vieja, de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de futbol del mundo. El futbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el futbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha ”, terminó el futbolista argentino.

Quiénes fueron invitados al partido

Para el encuentro despedida, se dividieron entre dos equipos que contaron con nombres importantes del fútbol profesional, los cuales se dividieron de la siguiente forma:

Argentina: Germán Burgos (Pablo Cavallero); Roberto Ayala (Lucas Castromán), Juan Pablo Sorín (Mauricio Pochettino), Walter Samuel (Diego Placente); Pablo Aimar, Matías Almeyda (Claudio Husaín), Javier Zanetti (Julio Cruz), Juan Sebastián Verón (Eduardo Berizzo), Kily González; Claudio López. Entrenador: Marcelo Bielsa.

Balderrama.jpg

Resto del Mundo: Óscar Córdoba (Fabián Carini, René Higuita); Ciro Ferrara, Jorge Bermúdez, Carlos Gamarra, Iván Córdoba (Lothar Matthaeus); Nolberto Solano, Juan Román Riquelme (Leonardo Rodríguez), Enzo Francescoli (Álvaro Recoba, Carlos Aguilera), Carlos Valderrama; Davor Suker, Hristo Stoichkov (Eric Cantona). Entrenador: Alfio Rubén Basile.

Fuente: Argentina Selección.