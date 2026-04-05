5 de abril de 2026
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Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

Un campeón del mundo con la Selección quiere volver al fútbol argentino y sacude el mercado

Uno de los máximos referentes de la Selección de fútbol de Argentina tendría todo listo para pegar la vuetla tras el Mundial 2026. Mirá de quién se trata.

Desde Europa aseguran que el defensor de la Selección de fútbol de Argentina podría pegar la vuelta tras el Mundial. &nbsp;

Desde Europa aseguran que el defensor de la Selección de fútbol de Argentina podría pegar la vuelta tras el Mundial.

 

Por Sitio Andino Deportes

El mercado de pases empieza a moverse con una noticia que impacta de lleno en el fútbol argentino: Cristian Gabriel Romero, campeón del mundo con la Selección de fútbol de Argentina, tendría decidido regresar al país tras el Mundial 2026 para volver a vestir la camiseta de Belgrano. La información generó una verdadera revolución en Córdoba y en todo el fútbol nacional.

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Sin embargo, desde su entorno deslizan una postura clara: el defensor estaría cansado del estilo de vida en Europa y priorizaría lo personal por sobre lo deportivo y económico.

La idea es concreta. Volver a sus raíces, a su club y a su gente, en un movimiento que sería completamente atípico para un jugador en plenitud.

Belgrano sueña con un regreso histórico

En Alberdi la ilusión ya se encendió. La posibilidad de repatriar a un campeón del mundo en plena vigencia es un escenario impensado, pero que hoy empieza a tomar forma.

Romero surgió de Belgrano y mantiene un fuerte sentido de pertenencia. El regreso no sería solo deportivo, sino también emocional, algo que pesa cada vez más en la decisión.

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Un contexto que empuja la decisión

El presente del Tottenham también influye. El equipo atraviesa una crisis deportiva y pelea en la zona baja, lejos de las expectativas que tenía al inicio de la temporada.

Ese escenario, sumado a lo personal, termina de inclinar la balanza en la cabeza del defensor argentino.

Un pase difícil, pero no imposible

Más allá del deseo, la operación es compleja. Romero tiene contrato hasta 2028 y una cláusula cercana a los 60 millones de euros, además de estar en la mira de gigantes como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

Sin embargo, hay un detalle clave. La voluntad del jugador podría ser determinante, ya que el dinero no sería el principal obstáculo en su decisión.

Un regreso que puede cambiar todo

Si se concreta, sería uno de los regresos más impactantes de la historia reciente del fútbol argentino, con un campeón del mundo dejando la élite europea para volver a casa.

Hoy es una posibilidad. Mañana puede ser un bombazo definitivo.

Preguntas clave

Qué campeón del mundo podría volver al fútbol argentino

Podría volver Cristian Cuti Romero tras el Mundial 2026

A qué club regresaría Cuti Romero en Argentina

Regresaría a Belgrano de Córdoba donde se formó

Por qué Cuti Romero quiere dejar Europa

Por un cansancio personal y el deseo de estar cerca de su familia

Cuál es la situación actual de Cuti Romero en Tottenham

Es titular pero el equipo está en crisis deportiva

Qué dificulta el regreso de Cuti Romero a Argentina

Su contrato y una cláusula cercana a los 60 millones de euros

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