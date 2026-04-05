Un campeón del mundo con la Selección quiere volver al fútbol argentino y sacude el mercado

El mercado de pases empieza a moverse con una noticia que impacta de lleno en el fútbol argentino: Cristian Gabriel Romero, campeón del mundo con la Selección de fútbol de Argentina, tendría decidido regresar al país tras el Mundial 2026 para volver a vestir la camiseta de Belgrano. La información generó una verdadera revolución en Córdoba y en todo el fútbol nacional.
El presente del Tottenham también influye. El equipo atraviesa una crisis deportiva y pelea en la zona baja, lejos de las expectativas que tenía al inicio de la temporada.
Ese escenario, sumado a lo personal, termina de inclinar la balanza en la cabeza del defensor argentino.
Un pase difícil, pero no imposible
Más allá del deseo, la operación es compleja. Romero tiene contrato hasta 2028 y una cláusula cercana a los 60 millones de euros, además de estar en la mira de gigantes como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.
Sin embargo, hay un detalle clave. La voluntad del jugador podría ser determinante, ya que el dinero no sería el principal obstáculo en su decisión.
Un regreso que puede cambiar todo
Si se concreta, sería uno de los regresos más impactantes de la historia reciente del fútbol argentino, con un campeón del mundo dejando la élite europea para volver a casa.
Hoy es una posibilidad. Mañana puede ser un bombazo definitivo.
Preguntas clave
Qué campeón del mundo podría volver al fútbol argentino
Podría volver Cristian Cuti Romero tras el Mundial 2026
A qué club regresaría Cuti Romero en Argentina
Regresaría a Belgrano de Córdoba donde se formó
Por qué Cuti Romero quiere dejar Europa
Por un cansancio personal y el deseo de estar cerca de su familia
Cuál es la situación actual de Cuti Romero en Tottenham
Es titular pero el equipo está en crisis deportiva
Qué dificulta el regreso de Cuti Romero a Argentina
Su contrato y una cláusula cercana a los 60 millones de euros