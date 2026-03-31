La Selección vs Zambia: última prueba antes del Mundial 2026 y la Scaloneta busca respuestas

Lionel Messi podría volver a ser titular en la Selección de fútbol de Argentina, en el último ensayo antes del Mundial.

La Selección de fútbol de Argentina afronta este martes su último amistoso antes del Mundial 2026 frente a Zambia, en un contexto marcado por dudas tras la floja actuación ante Mauritania. Lionel Scaloni necesita una reacción inmediata para ajustar el funcionamiento y llegar con mejores sensaciones al debut mundialista.

El partido se jugará desde las 20:15 en La Bombonera , con arbitraje del venezolano Alexis Herrera y televisación de Telefe y DSports. Será el último ensayo oficial antes del viaje al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina acelera por una joya que ya vuelve loco a Europa

Scaloni explotó y lanzó una advertencia que sacude a la Selección argentina

Argentina viene de un triunfo que dejó más preocupación que alivio . El 2-1 ante Mauritania mostró dos caras bien marcadas: un primer tiempo controlado y un complemento en el que el equipo se desordenó completamente. La Scaloneta fue superada por momentos y terminó sufriendo ante un rival inferior.

El rendimiento encendió alarmas en el cuerpo técnico. Este partido ante Zambia aparece como una prueba clave para recuperar la identidad y corregir errores antes de la competencia más importante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2038702428233588871&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor La despedida en casa



A continuación, toda la información referida a la venta de entradas para el partido entre #Argentina y #Zambia y los shows musicales que se desarrollarán en la previa y luego del encuentro.



https://t.co/Yq1k8aLPyd pic.twitter.com/NsiMJFWuag — Selección Argentina (@Argentina) March 30, 2026

Lionel Scaloni mueve piezas y Messi es la gran incógnita

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni fue claro sobre lo que busca: “Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Tenemos que mostrar otra versión”, aseguró. Una de las principales dudas pasa por Lionel Messi, quien fue suplente ante Mauritania. El capitán podría regresar al once titular o volver a ingresar desde el banco, en una decisión que mezcla lo físico con lo táctico.

Además, varios campeones del mundo en Qatar 2022 tendrían minutos desde el arranque. La idea es consolidar una base sólida para afrontar el Mundial con mayor seguridad.

El contexto mundialista y lo que está en juego

Tras este encuentro, la Selección no tendrá más amistosos antes del Mundial 2026. Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en una zona que exigirá máxima concentración desde el inicio.

El partido ante Zambia no es uno más: es la última imagen antes del Mundial. La necesidad de mejorar en lo colectivo, recuperar intensidad y mostrar autoridad es urgente.

Preguntas clave

Cuándo juega Argentina vs Zambia

Este martes a las 20:15 en La Bombonera.

Dónde ver a la Selección argentina

El partido será televisado por Telefe y DSports.

Por qué hay preocupación en Argentina

Por el bajo nivel mostrado ante Mauritania, especialmente en el segundo tiempo.

Messi será titular ante Zambia

Es duda: podría volver al once o ingresar desde el banco.

Qué busca Scaloni en este amistoso

Recuperar el funcionamiento y definir el equipo para el Mundial 2026.