26 de marzo de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Scaloni ajusta el equipo: la Selección completó su segundo entrenamiento y perfila el 11 vs Mauritania

La Selección de fútbol de Argentina se prepara con todo para su duela de la fecha FIFA. Mirá qué equipo tiene en mente el DT Lionel Scaloni.

La Selección de fútbol de Argentina afina detalles.

La Selección de fútbol de Argentina afina detalles.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina empieza a meterse de lleno en modo competencia: este miércoles completó su segundo entrenamiento en Ezeiza y Lionel Scaloni ya comenzó a perfilar el equipo que enfrentará a Mauritania el viernes en la Bombonera.

Todo sobre la Selección de fútbol de Argentina

La jornada tuvo un esquema claro y progresivo. Primero, un bloque de análisis de video, donde el cuerpo técnico ajustó detalles tácticos, y luego una práctica que combinó trabajo físico, movimientos específicos por líneas y definición.

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En el campo, la dinámica dejó señales. Mientras los defensores trabajaron conceptos puntuales bajo la mirada de Roberto Ayala y Walter Samuel, el resto del plantel hizo foco en la resolución en ataque, un aspecto que el cuerpo técnico quiere potenciar en estos amistosos.

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Scaloni prueba variantes y define el equipo para Mauritania

La práctica también incluyó fútbol reducido, dividido en equipos, en un formato competitivo que permitió ver ritmo, intensidad y búsqueda de titularidad en varios nombres.

Con un entrenamiento por delante, Scaloni ya tiene en mente una base titular, con la presencia de Lionel Messi como eje del equipo, en un partido que marcará el regreso del seleccionado al país.

Sin embargo, hay dos situaciones a seguir de cerca: Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul no tienen asegurada su presencia desde el arranque y podrían ceder su lugar a Marcos Senesi y Leandro Paredes, respectivamente.

La Bombonera espera a la Selección en una doble fecha especial

El duelo ante Mauritania será el primero de los dos amistosos que la Argentina disputará en el país, ya que el martes enfrentará a Zambia, nuevamente en la Bombonera.

El contexto también suma atractivo: el equipo campeón del mundo vuelve a presentarse ante su gente en un escenario donde ya jugó 36 partidos, con 25 victorias, lo que refuerza el vínculo con el público.

En ese marco, el cuerpo técnico busca algo más que resultados: pretende afinar funcionamiento, recuperar ritmo competitivo y consolidar nombres de cara a lo que viene.

Posible formación argentina

Todo indica que el equipo podría salir con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi o Senesi y Nicolás Tagliafico en defensa; De Paul o Paredes junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el medio; con Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi en ataque, en un esquema que mezcla base campeona con variantes en evaluación.

Preguntas y respuestas clave sobre la Selección argentina

Cuándo juega Argentina vs Mauritania

El partido será el viernes a las 20.15 en la Bombonera.

Qué hizo la Selección en el entrenamiento

Realizó video, gimnasio, trabajos tácticos y fútbol reducido.

Juega Messi

Sí, sería titular en el amistoso.

Cuáles son las dudas del equipo

Las presencias de Otamendi y De Paul.

Qué busca Scaloni en estos amistosos

Afinar el equipo y probar variantes de cara al futuro.

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