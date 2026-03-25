25 de marzo de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

La Selección vs Mauritania y Zambia: horarios, contexto y lo que se juega la Scaloneta en la fecha FIFA

La Selección de fútbol de Argentina enfrentará a estos rivales en La Bombonera en sus últimos amistosos en el país antes del Mundial 2026. Mirá el detalle.

La Selección de fútbol de Argentina con todo listo para volver a jugar en el país

La Selección de fútbol de Argentina con todo listo para volver a jugar en el país

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene todo listo para volver a jugar en el país: enfrentará a Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20:15 y a Zambia el martes 31 en el mismo horario, en dos amistosos que, más allá del rival, sirven para empezar a perfilar el equipo rumbo al Mundial 2026.

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Esta doble fecha FIFA se armó a contrarreloj tras la suspensión de la Finalissima ante España, lo que obligó a buscar alternativas. En ese contexto, aparecieron dos selecciones africanas sin peso en el escenario mundial, pero que igual servirán para ajustar detalles.

Mauritania llega ubicada en el puesto 115 del ranking FIFA, mientras que Zambia se encuentra en el 91° lugar, números que marcan una diferencia clara con el seleccionado argentino, campeón del mundo y bicampeón de América.

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Qué buscará Scaloni en los amistosos ante Mauritania y Zambia

Más allá de la jerarquía del rival, el foco está en el funcionamiento. Lionel Scaloni utilizará estos encuentros para probar variantes, ajustar nombres y empezar a definir una base pensando en la lista final.

Con jugadores como Lionel Messi, Thiago Almada y una camada joven que empieza a meterse, la Selección mezcla experiencia y renovación en una etapa donde cada partido suma. Además, será una oportunidad para ver nuevamente al equipo en casa, algo que siempre genera un plus en el público argentino.

El historial de Argentina ante selecciones africanas

Aunque nunca enfrentó a Mauritania ni a Zambia, Argentina tiene un recorrido amplio ante selecciones africanas. Disputó 24 partidos oficiales, con un saldo de 17 victorias, 3 empates y 3 derrotas, números que refuerzan su dominio.

El rival más frecuente fue Nigeria, especialmente en Mundiales, en una historia que ya es parte del ADN del seleccionado.

Preguntas y respuestas clave sobre Argentina vs Mauritania y Zambia

Cuándo juega Argentina

El viernes 27 y el martes 31 de marzo, ambos a las 20:15.

Dónde se juegan los partidos

En La Bombonera.

Quiénes son los rivales

Mauritania y Zambia, selecciones africanas sin participación en el Mundial.

Qué busca Scaloni en estos partidos

Probar variantes y definir el plantel rumbo al Mundial 2026.

Hace cuánto no juega Argentina en la Bombonera

Desde noviembre de 2024, cuando venció a Perú.

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