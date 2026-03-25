25 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

Scaloni mete mano: la Selección arrancó los entrenamientos con cambios y caras nuevas

La Selección de fútbol de Argentina tuvo su primera práctica antes de los amistosos ante Mauritania y Zambia. Mirá las novedades.

La Selección de fútbol de Argentina quiere llegar bien al Mundial.

La Selección de fútbol de Argentina quiere llegar bien al Mundial.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina tuvo su primer entrenamiento en Ezeiza y comenzó a preparar la doble fecha de amistosos ante Mauritania y Zambia, en una semana que sirve para ajustar detalles pero también para probar variantes y empezar a definir el plantel rumbo al Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina se prepara

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se movió por primera vez en el predio de la AFA tras la llegada de los futbolistas, con la mirada puesta en dos compromisos que, más allá del rival, serán clave para seguir consolidando una idea. Una de las grandes novedades de la jornada fue la presencia de Lionel Messi, quien se sumó al grupo luego de arribar al país durante la mañana, tras alcanzar la impactante marca de 900 goles en su carrera. Su presencia siempre marca el pulso del equipo y eleva la expectativa de cara a lo que viene.

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Las novedades de la Selección argentina en la previa a los amistosos

Las modificaciones en la convocatoria no son casualidad. Las lesiones de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi obligaron a rearmar la defensa, mientras que la inclusión de jóvenes talentos responde a una búsqueda clara: ampliar la base y llegar con más variantes al Mundial.

Scaloni no solo piensa en el presente inmediato. La lista preliminar de hasta 35 jugadores que deberá confirmarse el 11 de mayo empieza a tomar forma y cada entrenamiento cuenta.

Cuándo juega la Selección argentina ante Mauritania y Zambia

En lo inmediato, la agenda está clara. Argentina continuará entrenando hasta el jueves y luego disputará el primero de los amistosos este viernes 27 de marzo a las 20:15 en La Bombonera ante Mauritania. Días después, el equipo volverá a presentarse en el mismo escenario frente a Zambia, el martes 31.

Preguntas y respuestas clave sobre la Selección argentina

Cuándo juega Argentina

El viernes 27 ante Mauritania y el martes 31 frente a Zambia.

Dónde serán los partidos

En La Bombonera.

Messi está con el plantel

Sí, se sumó tras llegar al país este martes.

Hubo cambios en la lista

Sí, Scaloni sumó jugadores por lesiones y evaluación.

Qué busca el DT en estos amistosos

Probar variantes y definir la base para el Mundial 2026.

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