24 de marzo de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Cambio de último momento en la Selección de fútbol de Argentina: Leonardo Balerdi se pierde la fecha FIFA

Leonardo Balerdi fue desafectado de la selección Argentina.

Leonardo Balerdi fue desafectado de la selección Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

Leonardo Balerdi, defensor de la Selección de fútbol de Argentina, fue desafectado de la convocatoria por una lesión y su lugar finalmente será ocupado por Lucas Martínez Quarta. Por otro lado, Gonzalo Montiel también es baja para los dos enfrentamientos.

La noticia fue confirmada cerca del mediodía a través de las plataformas digitales de la Selección argentina, que en esta doble fecha FIFA se enfrentará con sus pares de Mauritania y Zambia, en los que serán sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Qatar y México 2026.

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Leonardo Balerdi desafectado de la Selección de fútbol de Argentina

“El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”, se detalló en el comunicado.

Si bien Balerdi ganó mucho terreno en el último año en la Selección argentina, su baja para estos encuentros podría perjudicarlo gravemente de cara a la lista final de convocados para el Mundial 2026.

Martínez Quarta, por su parte, tendrá una muy buena oportunidad para mostrarse en estos amistosos y convencer al director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de que lo convoque para el Mundial que empieza en solo 80 días.

Finalmente, no se sabe si el lateral derecho del “Millonario” será reemplazado o la convocatoria quedará con un jugador menos.

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