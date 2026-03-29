Conmueve al fútbol argentino: "Venía en un camino oscuro", el crudo relato de un campeón del mundo

Fue campeón del mundo con la Selección de Fútbol, pero vivió una etapa que pocos conocían.

El Fútbol argentino quedó sacudido por el testimonio de Germán Pezzella , quien reveló que atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera justo antes de una lesión que lo dejó afuera durante varios meses. El defensor campeón del mundo con la Selección argentina sorprendió al contar que venía transitando “un camino oscuro” , en una etapa donde no lograba disfrutar ni siquiera su regreso a River.

Pezzella no esquivó el tema y habló con crudeza sobre ese período. Según explicó, antes de la lesión que sufrió en 2025, no se sentía pleno ni conectado con su presente , a pesar de haber cumplido objetivos importantes en su carrera.

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El defensor dejó en claro que la exigencia del fútbol profesional y la exposición constante pueden afectar incluso a los jugadores más experimentados , generando un desgaste que muchas veces no se ve desde afuera.

La ruptura ligamentaria que sufrió terminó siendo un punto de quiebre. Aunque en lo deportivo significó un golpe fuerte, en lo personal le permitió frenar, repensarse y reconstruirse.

Germán Pezzella, sobre el duro momento psicológico que sufrió, después de ganar el Mundial: "El último año previo a la lesión, no estaba pasando por un buen momento, y todo tiene una consecuencia. Personalmente no estaba pasando por un buen momento y con la lesión...… pic.twitter.com/wpEMf1609J

En ese proceso, el zaguero empezó a mirar el fútbol desde otro lugar y a trabajar no solo en su recuperación física, sino también en su bienestar emocional.

Un presente distinto y una nueva mirada

Hoy, ya en la etapa final de su recuperación, Pezzella se muestra en otra sintonía. Más calmo, enfocado y con una perspectiva diferente, el defensor aseguró que volvió a valorar las cosas simples del día a día, algo que había perdido en medio de la vorágine.

En River lo siguen de cerca y su regreso podría darse en breve, pero más allá de lo futbolístico, el cambio más importante ya ocurrió: volvió a disfrutar.

Preguntas clave

Qué le pasó a Germán Pezzella

Reveló que atravesó un momento personal muy difícil antes de una lesión.

Qué dijo el defensor campeón del mundo

Que venía en “un camino oscuro” y necesitó frenar.

Cuándo vuelve a jugar Pezzella

Está en la etapa final de recuperación y podría regresar pronto.

Por qué es importante su testimonio

Porque muestra el lado emocional del fútbol profesional, muchas veces invisible.