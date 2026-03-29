29 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Fútbol

Conmueve al fútbol argentino: "Venía en un camino oscuro", el crudo relato de un campeón del mundo

Uno de los jugadores que se consagró campeón con el Seleccionado de Fútbol argentino pasó por un momento de oscuridad. Mirá de quién se trata.

Fue campeón del mundo con la Selección de Fútbol, pero vivió una etapa que pocos conocían. &nbsp;

Fue campeón del mundo con la Selección de Fútbol, pero vivió una etapa que pocos conocían.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Fútbol argentino quedó sacudido por el testimonio de Germán Pezzella, quien reveló que atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera justo antes de una lesión que lo dejó afuera durante varios meses. El defensor campeón del mundo con la Selección argentina sorprendió al contar que venía transitando “un camino oscuro”, en una etapa donde no lograba disfrutar ni siquiera su regreso a River.

Una confesión que impacta: “no estaba bien”

Pezzella no esquivó el tema y habló con crudeza sobre ese período. Según explicó, antes de la lesión que sufrió en 2025, no se sentía pleno ni conectado con su presente, a pesar de haber cumplido objetivos importantes en su carrera.

Lee además
El Club Deportivo Maipú y Godoy Cruz protagonizan uno de los partidos más importantes del fin de semana en el fútbol mendocino.

Miralo en vivo: Maipú y Godoy Cruz animan un gran duelo mendocino en la Primera Nacional
La fiesta terminó en horror en uno de los estadios más emblemáticos del mundo y que espera por el Mundial 2026.  

¡Imágenes del horror en el Azteca en la previa al Mundial 2026! Murió un hincha en su reinauguración

El defensor dejó en claro que la exigencia del fútbol profesional y la exposición constante pueden afectar incluso a los jugadores más experimentados, generando un desgaste que muchas veces no se ve desde afuera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2037920171789045857&partner=&hide_thread=false

La lesión que cambió todo para Germán Pezzella

La ruptura ligamentaria que sufrió terminó siendo un punto de quiebre. Aunque en lo deportivo significó un golpe fuerte, en lo personal le permitió frenar, repensarse y reconstruirse.

En ese proceso, el zaguero empezó a mirar el fútbol desde otro lugar y a trabajar no solo en su recuperación física, sino también en su bienestar emocional.

Un presente distinto y una nueva mirada

Hoy, ya en la etapa final de su recuperación, Pezzella se muestra en otra sintonía. Más calmo, enfocado y con una perspectiva diferente, el defensor aseguró que volvió a valorar las cosas simples del día a día, algo que había perdido en medio de la vorágine.

En River lo siguen de cerca y su regreso podría darse en breve, pero más allá de lo futbolístico, el cambio más importante ya ocurrió: volvió a disfrutar.

Preguntas clave

Qué le pasó a Germán Pezzella

Reveló que atravesó un momento personal muy difícil antes de una lesión.

Qué dijo el defensor campeón del mundo

Que venía en “un camino oscuro” y necesitó frenar.

Cuándo vuelve a jugar Pezzella

Está en la etapa final de recuperación y podría regresar pronto.

Por qué es importante su testimonio

Porque muestra el lado emocional del fútbol profesional, muchas veces invisible.

Temas
Seguí leyendo

Humo blanco en el Lobo: con pasado en la selección Argentina y en México, quién es su nuevo DT

Argentina ganó, pero sufrió ante la débil Mauritania: fue 2 a 1 con Messi en cancha 45 minutos

La peor noticia para la selección Argentina: se confirmó la primera baja para el Mundial 2026

Bolivia está a un paso del Mundial: cuándo juega la final del repechaje ante Irak

Se mueve Mendoza: Maipú, el Tomba y el Federal A, con todo en juego

Chats, árbitros y sobres: explota otro capítulo del escándalo que sacude a la AFA

Scaloni empieza a definir todo: dudas, pistas y un 11 que toma forma en la Selección

Ya suena en todos lados: la canción de la Selección que apunta a ser el nuevo hit del Mundial

LO QUE SE LEE AHORA
El Club Deportivo Maipú y Godoy Cruz protagonizan uno de los partidos más importantes del fin de semana en el fútbol mendocino.

Miralo en vivo: Maipú y Godoy Cruz animan un gran duelo mendocino en la Primera Nacional

Las Más Leídas

El Casa David impulsa Reserva Alto Agrelo, un desarrollo que une tradición familiar y expansión global

El megaproyecto que puede cambiar Mendoza: así es Reserva Alto Agrelo presentado en Wine & Horses

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2421 y números ganadores del domingo 29 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2421 y números ganadores del domingo 29 de marzo

Domingo de Ramos: por qué se celebra hoy, 29 de marzo

29 de marzo, Domingo de Ramos: el significado detrás de esta importante celebración

Accidente al sur de Malargüe, sobre Ruta Nacional 40.

Perdió el control, chocó contra un bloque de hormigón y hay tres heridos

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 29 de marzo

Quini 6: de cuánto es el pozo impresionante y a qué hora se sortea este domingo 29 de marzo