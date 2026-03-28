28 de marzo de 2026
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Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Gimnasia de Mendoza tiene nuevo DT: quién es Darío Franco y cuál es su trayectoria

Ante la salida de Ariel Broggi y semanas de rumores sobre un nuevo director técnico, el Lobo encontró el reemplazo que intentará cambiar la racha en el Torneo Apertura.

Gimnasia de Mendoza tiene nuevo DT: quién es Darío Franco y cuál es su trayectoria

Gimnasia de Mendoza tiene nuevo DT: quién es Darío Franco y cuál es su trayectoria

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Los días de espera terminaron para Gimnasia de Mendoza, que confirmó al “ LocoDarío Franco como su nuevo director técnico tras la salida de Ariel Broggi. Con un último paso por Arsenal de Sarandí y una destacada trayectoria como jugador en México, Franco asume el desafío de revertir el presente adverso del Lobo en el fútbol profesional.

El Lobo se renueva: quién es el nuevo técnico a cargo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza inició una nueva etapa este sábado por la tarde con la presentación oficial de su nuevo cuerpo técnico, encabezado por Darío Franco. En un contexto de renovación, el club apuesta por la experiencia del entrenador para revertir el rumbo en el Torneo Apertura.

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El equipo de trabajo estará conformado por Matías Leonel Ballini como primer ayudante de campo y Sebastián Gómez como segundo asistente. En la preparación física estarán Nicolás Coluccini y Fabián Dellagaspera, mientras que Paolo Olivera se desempeñará como entrenador de arqueros. El área de análisis de video estará a cargo de Emiliano Loretti, con el acompañamiento médico de Carlos Bertona y José Yonzo, y un equipo interdisciplinario de kinesiólogos y nutricionistas que completan la estructura.

Quién es Darío Franco: de referente en la Selección a una extensa carrera como DT

Darío Javier Franco, nacido el 17 de enero de 1969 en Cruz Alta, Córdoba, es un exfutbolista y entrenador argentino, también nacionalizado mexicano. Su carrera como jugador comenzó en Newell’s Old Boys en 1988, desde donde dio el salto al fútbol europeo con Real Zaragoza.

Luego desarrolló gran parte de su trayectoria en México, donde dejó una huella importante en clubes como Atlas y, especialmente, Monarcas Morelia. Allí se consolidó como un referente defensivo y fue pieza clave en la obtención del título del Invierno 2000, además de alcanzar dos subcampeonatos consecutivos.

Con la Selección argentina tuvo su momento más destacado en la Copa América de 1991, donde se consagró campeón y convirtió dos goles en la victoria frente a Brasil, en una actuación que lo posicionó como uno de los nombres importantes de aquel equipo.

Tras su retiro en 2004, inició su carrera como entrenador, dirigiendo a una amplia lista de clubes en Argentina y el exterior, entre ellos Instituto de Córdoba -donde estuvo cerca del ascenso a Primera División-, Aldosivi, Defensa y Justicia, Colón, Quilmes y Arsenal, su último equipo hasta 2025.

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