"La cuarta estrella": la canción viral de la Selección que ilusiona a los hinchas para el Mundial 2026

A pocos meses del Mundial 2026, una canción empezó a meterse fuerte entre los hinchas: se trata de “La cuarta estrella”, un tema que ya es viral y que apunta a convertirse en el nuevo himno de la Selección de fútbol de Argentina.
Repasá la nueva canción de la Selección de fútbol de Argentina que ya se canta ante la llegada del Mundial 2026. No te la pierdas.
A pocos meses del Mundial 2026, una canción empezó a meterse fuerte entre los hinchas: se trata de “La cuarta estrella”, un tema que ya es viral y que apunta a convertirse en el nuevo himno de la Selección de fútbol de Argentina.
El fenómeno no sorprende. Cada Mundial tiene su banda sonora y, después de lo que fue Qatar 2022, el hincha argentino vuelve a encontrar una canción que conecta con la emoción y el sentido de pertenencia.
Esta vez, la base es un clásico: “No me arrepiento de este amor”, de Gilda, una melodía instalada en la cultura popular que ahora vuelve con una nueva versión futbolera.
La adaptación fue realizada por Palmito Música, que construyó una letra cargada de referencias a la Scaloneta, Lionel Messi y la tercera estrella, lo que explica su rápida expansión en redes.
La canción gira en torno a un eje claro: el deseo de volver a ser campeón. Aparecen menciones directas a Messi, la consagración en Qatar y el sueño del bicampeonato, en un tono que interpela de inmediato al hincha.
El estribillo es el corazón del tema. La frase “quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta” resume todo: ilusión, identidad y expectativa.
El contexto ayuda. Con una Selección que sigue compitiendo al máximo nivel y un grupo que mantiene la base campeona, el vínculo con la gente sigue intacto.
“La cuarta estrella” tiene varios elementos que suelen funcionar: una melodía conocida, una letra simple y pegadiza y un mensaje que conecta directamente con lo que quiere el hincha.
Por eso, mientras el equipo se prepara en la cancha, en las tribunas —y sobre todo en las redes— ya empezó a instalarse un nuevo canto.
Soy hincha de la selección
la aliento con el corazón
ganamos la tercera con Lionel
queremos ser campeones otra vez.
Y 32 años después
la Scaloneta va a vengar
la copa que le robaron al Diez
la que no nos dejaron levantar.
Quiero ver la cuarta estrella
brilla en la camiseta
soy argento de la cuna
hasta el cajón.
Por Malvinas
por el Diego
por la última de Leo
Argentina quiero verte bicampeón.
Una canción viral de los hinchas de la Selección argentina.
En “No me arrepiento de este amor” de Gilda.
Por su letra, identificación y contexto mundialista.
Del sueño de ganar el Mundial y sumar la cuarta estrella.
Sí, por difusión y aceptación, ya se perfila como candidata.