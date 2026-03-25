"La cuarta estrella": la canción viral de la Selección que ilusiona a los hinchas para el Mundial 2026

Los hinchas de la Selección de fútbol de Argentina ya hacen viral un nuevo canto con la mira puesta en el Mundial 2026.

A pocos meses del Mundial 2026 , una canción empezó a meterse fuerte entre los hinchas: se trata de “La cuarta estrella” , un tema que ya es viral y que apunta a convertirse en el nuevo himno de la Selección de fútbol de Argentina .

El fenómeno no sorprende. Cada Mundial tiene su banda sonora y, después de lo que fue Qatar 2022 , el hincha argentino vuelve a encontrar una canción que conecta con la emoción y el sentido de pertenencia.

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Esta vez, la base es un clásico: “No me arrepiento de este amor”, de Gilda , una melodía instalada en la cultura popular que ahora vuelve con una nueva versión futbolera.

La adaptación fue realizada por Palmito Música , que construyó una letra cargada de referencias a la Scaloneta, Lionel Messi y la tercera estrella , lo que explica su rápida expansión en redes.

Cómo es “La cuarta estrella”, la canción que se volvió viral

La canción gira en torno a un eje claro: el deseo de volver a ser campeón. Aparecen menciones directas a Messi, la consagración en Qatar y el sueño del bicampeonato, en un tono que interpela de inmediato al hincha.

El estribillo es el corazón del tema. La frase “quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta” resume todo: ilusión, identidad y expectativa.

Por qué puede ser el nuevo himno de la Selección argentina

El contexto ayuda. Con una Selección que sigue compitiendo al máximo nivel y un grupo que mantiene la base campeona, el vínculo con la gente sigue intacto.

“La cuarta estrella” tiene varios elementos que suelen funcionar: una melodía conocida, una letra simple y pegadiza y un mensaje que conecta directamente con lo que quiere el hincha.

Por eso, mientras el equipo se prepara en la cancha, en las tribunas —y sobre todo en las redes— ya empezó a instalarse un nuevo canto.

La letra de “La cuarta estrella”

Soy hincha de la selección

la aliento con el corazón

ganamos la tercera con Lionel

queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después

la Scaloneta va a vengar

la copa que le robaron al Diez

la que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella

brilla en la camiseta

soy argento de la cuna

hasta el cajón.

Por Malvinas

por el Diego

por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.

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Preguntas y respuestas clave sobre “La cuarta estrella”

Qué es “La cuarta estrella”

Una canción viral de los hinchas de la Selección argentina.

En qué está inspirada

En “No me arrepiento de este amor” de Gilda.

Por qué se hizo viral

Por su letra, identificación y contexto mundialista.

De qué habla la canción

Del sueño de ganar el Mundial y sumar la cuarta estrella.

Puede ser el hit del Mundial

Sí, por difusión y aceptación, ya se perfila como candidata.