La peor noticia para la selección Argentina: se confirmó la primera baja para el Mundial 2026

La Selección de Fútbol de Argentina sufrió un nuevo contratiempo en la antesala de la doble fecha amistosa de marzo, tras la lesión Joaquín Panichelli, una de las revelaciones de la actual temporada y una de las máximas promesas que tenía el equipo de cara al Mundial 2026.

Según se informó oficialmente, Joaquín Panichelli sufrió una molestia durante el entrenamiento de este jueves y encendió otra alarma en el predio de Ezeiza .

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El delantero, una de las apuestas ofensivas que Scaloni venía observando de cerca, se realizó estudios para determinar la gravedad de la lesión, aunque a última hora del jueves se confirmó su rotura de ligamentos cruzados, por lo que se perderá el Mundial 2026.

Pero además , la Selección de Fútbol de Argentina recibió otra noticia negativa: la lesión de Rodrigo De Paul. El volante del Inter Miami se perderá los dos partidos del equipo de Lionel Scaloni por un problema físico, en una ventana FIFA en la que la Albiceleste enfrentará a Mauritania este viernes y a Zambia el martes 31, ambos encuentros desde las 20.15 en La Bombonera.

Rodrigo De Paul Rodrigo De Paul se pierde los dos amistosos de la Selección de Fútbol de Argentina ante Mauritania y Zambia.

En las últimas horas, además, el mediocampista ya venía arrastrando un inconveniente físico que lo dejó fuera de los ensayos principales del entrenador.

De esta manera, el seleccionado campeón del mundo llega con varios inconvenientes físicos a sus últimos compromisos en el país antes de la Copa del Mundo 2026.

La AFA ya había confirmado la baja de Leonardo Balerdi por lesión, con el ingreso de Lucas Martínez Quarta en su lugar, mientras que Gonzalo Montiel también fue desafectado en los últimos días por un problema muscular.

Con este panorama, Scaloni deberá rearmar piezas en el mediocampo y también ajustar alternativas en ataque, en una convocatoria que, más allá de los resultados ante rivales africanos, aparece atravesada por la carrera contrarreloj de varios futbolistas que buscan llegar en condiciones al Mundial.